Cormine cedió un edificio en Andacollo para la Universidad Nacional del Comahue

La Corporación Minera del Neuquén (Cormine) le cederá un edificio en la localidad de Andacollo a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que recientemente abrió una sede en Chos Malal.

El presidente de Cormine, Mariano Brillo, y la decana del Centro Regional Universitario Zapala (Creuza), Graciela Bianchini, firmaron un convenio de colaboración que permitirá reutilizar instalaciones de la empresa minera, con el objetivo de convertirlas en aulas y espacios de formación para los jóvenes de la región del Alto Neuquén que abarca a la zona norte de la provincia.

En Chos Malal funciona la sede de la cual dependen otras dos: una en Andacollo y otra en Buta Ranquil. Desde allí, los 518 estudiantes inscriptos de la zona podrán acceder en forma presencial al cursado de las primeras carreras universitarias.

El inmueble que Cormine cedió en Andacollo está ubicado en Arroyo Atreuco 91, es un espacio amplio, tipo quincho, que cuenta con cocina y baño, lo que facilita su futura adaptación para el dictado de clases, talleres y actividades académicas.

La UNCo será la encargada de realizar las obras de readecuación necesarias.

La firma se concretó el jueves en instalaciones del Creuza y contó con la participación, de la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Brillo visitó recientemente el lugar para constatar su estado y garantizar que reúna las condiciones necesarias para que la institución educativa pueda avanzar con las tareas proyectadas.

“Desde Cormine tenemos un compromiso con el desarrollo integral de la región, y la educación es un pilar fundamental en ese camino”, expresó.

“Poner a disposición estos espacios es una forma concreta de apoyar a la comunidad y acompañar la expansión de la universidad pública en zonas que históricamente han tenido menos oportunidades”, agregó.