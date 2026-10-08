Corredor Andes-Atlántico: llegó la misión de EE.UU. para delinear inversiones por US$ 7.000 millones en Argentina

El embajador Peter Lamelas recibió a una delegación de Estados Unidos que arribó a la Argentina para analizar posibles desembolsos y avanzar con la iniciativa bilateral del Corredor Andes-Atlántico. La misión, que comenzó su recorrido el lunes 5 de octubre y permanecerá hasta el viernes, tiene el objetivo de concretar inversiones estimadas en US$ 7.000 millones para mejorar la conexión entre las áreas productivas locales y los puertos del Atlántico.

La comitiva está conformada por representantes del Departamento de Estado, el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Según informó Noticias Argentinas, el itinerario contempla actividades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el norte del país, con una agenda enfocada en el diálogo con autoridades locales y actores del sector privado vinculados a las áreas de transporte, energía y minerales críticos.

La misión norteamericana está liderada por Katrien Hinderdael, directora de Infraestructura e Inversión Global del Departamento de Estado. También la integran Danielle Monosson, directora de la Oficina de Brasil y Cono Sur de la misma cartera; Ryan Berg, en representación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional; y Carter Mateer, funcionario del Exim Bank.

Del anuncio a la acción en el Palacio San Martín

En el plano oficial, el canciller argentino Pablo Quirno recibió a los funcionarios el martes 6 de octubre en el Palacio San Martín. Esta reunión tuvo como eje principal la implementación del corredor productivo, un proyecto que el propio Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau lanzaron formalmente el pasado 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

La iniciativa busca establecer un esquema de modernización de la infraestructura nacional para conectar los principales sectores productivos del país con las terminales atlánticas y los mercados de Occidente. En ese sentido, el proyecto aglutina los intereses de ambas administraciones en materia de transporte, recursos energéticos y producción minera.

A través de su cuenta en la red social X, Quirno detalló que el Gobierno nacional pretende movilizar inversiones en proyectos estratégicos dentro de los sectores energético, minero, de infraestructura y de tecnología, rubros que dominan la agenda de los visitantes a lo largo de esta semana.

Por su parte, el embajador Lamelas mantuvo un encuentro particular con los miembros de la comitiva y definió la visita como una etapa superadora tras el lanzamiento del acuerdo. En sus redes sociales, el diplomático remarcó que el compromiso bilateral se traduce en hechos y sostuvo que la participación de las agencias estadounidenses permitirá profundizar los contactos de manera directa con el sector público y las empresas del país.

Minerales críticos y el foco en el litio de Jujuy

Desde Infobae precisaron que uno de los puntos centrales del recorrido de la delegación es su paso por la provincia de Jujuy, donde la agenda hace foco de forma exclusiva en el sector del litio. Allí, Hinderdael tiene prevista una participación en un panel temático para abordar la relación estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos, la seguridad de suministro y la conformación de nuevas alianzas ante un escenario internacional de cadenas de abastecimiento fragmentadas.

Durante el seminario, la funcionaria analizará las oportunidades que este nuevo marco bilateral ofrece para la industria local, con especial atención en las áreas de inversión, infraestructura, financiamiento y agregado de valor. Asimismo, las autoridades debatirán las condiciones necesarias para que el país mantenga una inserción minera diversificada y conserve sus vínculos comerciales con otros mercados del mundo.

Estos movimientos de integración responden al lugar central que los minerales críticos ocupan en las agendas globales de seguridad económica, política industrial y comercio internacional. A lo largo del año 2026, ambas naciones profundizaron su nivel de cooperación en materia de minería y procesamiento, en estricta sintonía con el objetivo de Washington de diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro estratégico.