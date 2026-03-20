Cortarán la Ruta 17 durante varias horas por una obra de red cloacal en Plaza Huincul

La Ruta 17 a la altura de Plaza Huincul y en sentido a Añelo estará cortada este sábado. (Foto: gentileza)

Este sábado, durante diez horas, estará interrumpida la Ruta 17 y Azucena Maizani, al norte de Plaza Huincul, sentido a Añelo para el tránsito vehicular. El motivo es que se avanzará con el cruce del tendido de la red cloacal que dotará del servicio al barrio Norte. Habrá un operativo especial con personal policial y municipal para desviar el tránsito, durante las horas que demanden los trabajos, por lo que se solicita a los conductores que respeten las indicaciones.

La interrupción se producirá desde las 8 hasta las 18 de este sábado, en el tramo de la Ruta provincial N° 17 a la altura de la intersección con avenida Azucena Maizani que permite el acceso hacia el sur con el barrio Central, así se indicó desde el municipio huinculense.

Las tareas que se llevan adelante están relacionada a la obra troncal que permitirá llevar la red cloacal hacia las familias asentadas en el barrio Norte. Todo el tramo anterior y posterior a la ruta provincial ya se ejecutó y la idea es interrumpir la circulación para que los operarios puedan instalar en el cruce de la vía provincial el tendido del caño.

Como se interrumpirá desde las 8 y se prolongará hasta las 18, el municipio informó que se desplegará un operativo especial que incluirá al personal de la Policía provincial y a los uniformados de la dirección de Tránsito municipal.

El personal será el encargado de hacer las tareas de desvío de la circulación e indicar a conductores de todo tipo de vehículos dónde están los desvíos para volver a subir a la cinta asfáltica. Este tramo de la ruta 17 comunica a Plaza Huincul con Añelo. Es por esta razón que es muy transitada debido a la actividad intensa en el área de Vaca Muerta.

Tanto los vehículos de transporte de personal que a diario recorren este tramo como los camiones, camionetas y autos particulares deberán prestar especial atención y se solicitó que respondan a las indicaciones del personal para avanzar por los desvíos.