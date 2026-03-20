Construirán 40 casas y llaman a registro de oposición en Plaza Huincul

Hay diez días de plazo para manifestarse a favor o en contra. (Foto: gentileza)

Las vecinas y vecinos que son propietarios, usuarios o poseedores de inmuebles ubicados en dos manzanas del barrio Otaño de Plaza Huincul están convocados a manifestarse a favor o en contra del plan de 40 viviendas. El registro de oposición ya se habilitó y habrá plazo hasta el próximo 6 de abril. Esta barriada es una de las más antiguas de la ciudad.

El registro público de oposición fue emitido desde la secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación y es por diez días. La comuna huinculense informó que la obra se denomina plan 40 Viviendas en Plaza Huincul, y estará en las manzanas 186 y 187 del barrio Otaño.

Se indicó que la construcción de 40 unidades habitacionales se ejecutará en 182 días y el presupuesto oficial previsto es de $ 3.960.155.106,20.

Para formular la oposición a la obra hay un plazo de diez días corridos. Las viviendas se ubicarán, según el proyecto de mensura, y se ejecutarán de acuerdo a la unidad de medida y precios unitarios.

Están convocadas aquellas personas que son propietarias, tenedores, usufructuarios, poseedores o usuarios tenedores de los inmuebles beneficiarios que acudan a la subsecretaría de Obras Públicas, cuyas oficinas están ubicadas en el parque industrial -exTalleres Huincul-, de lunes a viernes de 8 a 13. El último plazo será el 6 de abril inclusive.

El requisito para efectivizar la oposición a la obra es presentarse con el documento nacional de identidad y la constancia de dominio, posesión o tenencia del inmueble.

Cómo surgió el proyecto habitacional

En la apertura de sesiones del período ordinario de este 2026, el jefe comunal Claudio Larraza hizo un repaso de los proyectos para este año en materia habitacional. Dijo que las gestiones llevadas adelante incorporan el plan integral de 116 viviendas que había sido anunciado el año pasado.

Para realizar el proyecto se trabaja de manera articulada junto al IPVU y ADUS en todo lo referido a los trámites administrativos. Por esta razón es que se invitó a las familias huinculenses a inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda -Ruprovi- donde se organiza la demanda habitacional, si no lo hicieron hasta el momento.

Para el caso específico de las 40 casas en el barrio Otaño, estas forman parte de la primera etapa del plan mientras que la comuna ya tiene la reserva de tierras necesaria para el desarrollo de las dos etapas restantes previstas.

Se indicó, además, que se proyecta la construcción de un microcomplejo habitacional compuesto por 32 casas destinadas a adultos. Está orientado a mayores de 60 años, afiliados a Pami y contarán con servicios de salud y espacios recreativos.