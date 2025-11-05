Cortés formalizó la cancelación del referéndum de Bariloche, tras el revés del STJ

El intendente de Bariloche Walter Cortés expresó su descontento con la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que le bajó el pulgar al referéndum. Foto: Chino Leiva

El intendente Walter Cortés finalmente formalizó la cancelación del referéndum popular que había convocado para el próximo domingo, cuatro días después del fallo del Superior Tribunal de Justicia que dejó sin efecto las resoluciones convocantes.

Mediante la resolución 2591 firmada este martes, el intendente dejó sin efecto la convocatoria al referéndum “ante el pronunciamiento” del STJ y señaló que esta medida es transitoria “hasta el dictado de una nueva disposición que asegure su desarrollo”.

El Ejecutivo demoró unos días en plasmar con una nueva decisión administrativa la suspensión del referéndum popular, mientras que por la vía legal se anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de que el intendente recién ayer ratificó la suspensión de la consulta popular vinculante, la Junta Electoral Municipal ya había emitido su propia resolución cancelando el referéndum el mismo viernes 31 de octubre, cuando se conoció el fallo del STJ.

La nueva medida administrativa de Walter Cortés

En los fundamentos de la medida administrativa tomada ayer por Cortés, se menciona el fallo del STJ que resolvió dirimir el conflicto de poderes a favor de los concejales opositores que impulsaron el planteo por entender que el intendente se excedió en sus funciones al convocar al referéndum y definir las diez preguntas que pretendía realizar, muchas de las cuáles tienen sus proyectos en análisis en el Concejo Deliberante.

“Corresponde adecuar la actuación municipal a los efectos de preservar la seguridad jurídica, la institucionalidad y el normal desenvolvimiento de los mecanismos de participación ciudadana”, fundamentó el intendente en la resolución y mencionó que ya hizo lo propio la Junta Electoral Municipal.

Señaló además que la resolución se toma “a fin de evitar confusión o duplicidad de actos administrativos” y también se mencionó que remitirán los comprobantes de gastos realizados por el referéndum popular, que se estiman en unos 60 millones de pesos, al Tribunal de Contralor para rendir cuentas.