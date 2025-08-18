Cortés logró imponer el veto a una ordenanza que frenaba el aumento en las tasas de Bariloche

El concejal Facundo Blanco Villalba fue el impulsor de la ordenanza que revirtió lo decidido por el Ejecutivo respecto del aumento del módulo fiscal. Hoy se ratificó el veto a esa ordenanza. (archivo)

Los votos de la oposición no alcanzaron a los dos tercios del cuerpo para ratificar la ordenanza que ponía el freno a un aumento del 31,3% del valor del módulo fiscal (llamado índice municipal de actualización tributaria) que había determinado el intendente Walter Cortés mediante resolución y de este modo quedó ratificado el veto del jefe comunal.

Aunque los concejales opositores habían votado a principios de julio una modificación al incremento que afecta a las tasas y multas, para llevarlo del 31,3% al 14,1%, con ocho votos, hoy no les alcanzaron los votos por la ausencia de uno de esos ediles en la sesión. Se trata de Juan Pablo Ferrari (JSRN) que no estuvo en la sesión del jueves por motivos personales y tampoco este lunes, la fecha fijada para continuar el debate a pedido del autor de la ordenanza que frenaba el aumento, Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro).

Villalba intentó volver a fijar un cuarto intermedio hasta el viernes, a la espera de que estén todos los concejales, pero esa moción tuvo escaso apoyo, solo acompañada por los concejales Julieta Wallace y leandro Costa Brutten de Incluyendo Bariloche, y Roxana Ferreyra de Vamos con Todos.

La concejal Natalia Almonacid (JSRN) fundamentó que no acompañaba el nuevo cuarto intermedio porque era estirar una decisión a la espera que su compañero de bancada llegue y es algo indefinible porque está ausente de la ciudad, sin fecha precisa de retorno. También deslizó una crítica al hecho de forzar la conveniencia para tratar el veto.

Sin embargo, Almonacid ratificó su rechazo al aumento pretendido por Cortés y apoyo a la ordenanza que frenó ese ajuste en el módulo fiscal. Lo mismo hicieron su par de bancada Laura Totonelli y Samantha Echenique del PRO, que también en julio acompañaron la ordenanza promovida por Villalba.

Los votos que ratificaron el apoyo a la ordenanza finalmente fueron siete, exceptuando solo los tres concejales del partido oficialista PUL, por lo tanto quedó ratificado el veto del intendente y de este modo el valor del índice municipal de actualización tributaria quedó fijado en 373 pesos.

Villalba señaló la medida como un “aumentazo” y responsabilizó al presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, por el impacto del aumento en la comunidad.

Wallace achacó que el presidente del Concejo no abre el diálogo ni genera consensos previos e incluso apuntó a maniobras para terminar favoreciendo las decisiones del Ejecutivo. Dijo que era importante que la integridad del cuerpo pueda analizar si ratifica o no la ordenanza. Del Río se defendió y rechazó las críticas.

La concejal opositora también recordó que es la segunda vez que ocurre que por la ausencia de un edil se ratifican vetos, a pesar que en las ordenanzas originales estaban los ocho votos necesarios.

Costa Brutten advirtió que con el aumento se generará un “reclamo masivo de los contribuyentes” y que derivará en juicios que serán perjudiciales para el erario público municipal.

Ferreyra dijo que lo que pretendían era “cuidar el bolsillo de la gente”, por eso se acompañó la ordenanza que frenó el aumento superior al 30% y se quejó de la reiteración de resoluciones y vetos del intendente Cortés.