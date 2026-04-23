Cierre de compuertas en el Dique Ballester: comienza el vaciado de los canales de riego

Este viernes 24 de abril se llevará a cabo el cierre de compuertas en el Dique Ballester, dando inicio al proceso de vaciado de los canales de riego en toda la región del Alto Valle. La medida se implementará como parte de las tareas habituales de mantenimiento de cara a la temporada invernal.

La medida forma parte del cronograma anual del sistema de riego, que cada año interrumpe el suministro de agua durante los meses más fríos para permitir tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de la infraestructura.

Cierre de compuertas del Dique Ballester: para qué funciona el vacío de canales

El vaciado es una instancia clave para realizar trabajos de limpieza, reparación y revisión de compuertas, canales y estructuras, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente en la próxima temporada de riego.

Se realizará limpieza y revisión de compuertas (Foto: gentileza)

Según se informó, el corte y posterior vaciado se desarrollarán de manera gradual en los próximos días, por lo que se recomienda a productores y usuarios tomar las precauciones necesarias ante la reducción del suministro de agua. El sistema que depende del dique abastece a una extensa superficie productiva del Alto Valle y es fundamental para la actividad frutícola y agrícola de la región.

A partir de esta decisión, comenzará a disminuir progresivamente el caudal en los canales principales, secundarios y terciarios, afectando tanto a zonas productivas como a espacios urbanos que dependen de este sistema.