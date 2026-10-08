Causa Vialidad: la Justicia rechazó el pedido de Maximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el proceso de decomiso de bienes en la causa Vialidad. Pero la Sala IV consideró que no estaban dadas las condiciones para frenar las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2.

La resolución lleva las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

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La defensa, encabezada por el abogado Luis Joel Goldin, había cuestionado una resolución del Tribunal Oral Federal N° 2 dictada el 14 de septiembre, según informó Infobae. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso habían rechazado pedidos para frenar las actuaciones patrimoniales.

El planteo de Máximo y Florencia Kirchner también se relacionó con un recurso de queja que permanece pendiente ante la Corte Suprema de Justicia. Según la defensa, avanzar con el decomiso antes de una decisión del máximo tribunal podría afectar una eventual resolución favorable para los hermanos.

Los abogados sostuvieron además que las medidas afectan garantías como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad. También plantearon que el decomiso tendría consecuencias sobre personas que no fueron condenadas en el juicio de Vialidad.

La Cámara de Casación rechazó esos argumentos al considerar que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni una decisión equiparable. Para los jueces, el Tribunal Oral Federal N° 2 simplemente postergó el tratamiento de determinados planteos y no los rechazó de manera definitiva.

Hotesur y Los Sauces también cuestionaron los embargos sobre sus inmuebles

Por otra parte, Hotesur y Los Sauces presentaron su propio recurso a través de Sebastián José Sánchez, director titular de ambas sociedades. Las empresas cuestionaron los embargos que pesan sobre 13 inmuebles y sostuvieron que las medidas afectan su funcionamiento comercial.

El planteo también remarcó la diferencia entre el patrimonio societario y el de sus accionistas. Máximo y Florencia Kirchner son accionistas mayoritarios de las firmas, que reclamaron poder ejercer su derecho de defensa antes de que se defina el destino de sus bienes.

Casación señaló que los embargos tienen carácter preventivo y no modifican la titularidad registral de los inmuebles. Además, consideró que estas medidas no implican una decisión anticipada sobre el destino final de los bienes alcanzados por el expediente.

Los camaristas también indicaron que la existencia de un recurso pendiente ante la Corte Suprema no impide que el Tribunal Oral Federal N° 2 avance con medidas cautelares y otros actos preparatorios destinados a garantizar la ejecución del decomiso. La resolución fue adoptada por unanimidad.