Crisis carcelaria: están sin agua más de 170 detenidos en la Unidad 11 de Neuquén

Desde hace cinco días, alrededor de 170 personas detenidas en la Unidad 11 de Neuquén están sin agua porque se rompió «una pieza importante de un tanque» que alimenta el cuadrante B de la cárcel ubicada en el Parque Industrial.

Así lo confirmó este miércoles a la mañana el coordinador operativo de la Unidad, comisario inspector Alejandro Rodríguez. El problema comenzó el viernes y recién hoy la empresa contratada empezaría con los trabajos de reparación.

Rodríguez dijo que afecta «a un poco más de la mitad de la población, alrededor de 170 internos. También las actividades del taller y las aulas».

Bidones, baldes, mangueras

Para superar la situación están distribuyendo bidones con agua mineral para el consumo, mientras que con mangueras y baldes llevan el suministro para higiene personal.

Hay que tener en cuenta que la falta de agua alcanza pabellones donde están privadas de su libertad grupos de 20 personas, en celdas con letrinas, con pésima circulación de aire.

Trabajo en altura

El comisario Rodríguez dijo a Radio 7 que la empresa encargada de la reparación no pudo intervenir hasta ahora por el viento. «Es un trabajo en altura, la pieza que hay que cambiar se encuentra en un espacio elevado», dijo.

Señaló que este miércoles intentarán llevar adelante las tareas, pero no garantizó el inmediato regreso del servicio.

Hoy es día de visita, de modo que los familiares de los internos podrán conocer de primera mano cuál es la situación.

La semana pasada, la jueza de Ejecución Raquel Gass autorizó que ingresen más personas a la Unidad 11. En este momento el cupo es de 295, aunque la capacidad ideal de la cárcel es de 256.