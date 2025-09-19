Crisis de Alpat: el Gobierno informó que los cesanteados serán reincorporados y la empresa dice no poder pagar el último acuerdo

Este viernes se cumplió la audiencia de conciliación por el conflicto suscitado en la planta de Alpat de San Antonio, a partir de que la empresa el pasado martes despidió a 41 trabajadores.

Concluida la reunión, la secretaría de Trabajo informó que «logró retrotraer la situación hasta antes de desatarse el conflicto, lo que implica que los trabajadores cesanteados deben ser reincorporados».

El gremio se mostró satisfecho porque se consiguió «la vuelta de los trabajadores y esa es la prioridad». Pero, confirmó que la audiencia pasó a un cuarto intermedio porque Alpat informó que, en este contexto, no podrá «pagar» y cumplir con las mejoras salariales acordadas el pasado lunes.

No hubo información por parte de Alpat. El gobernador Alberto Weretilneck había anticipado este jueves en San Antonio a empleados cesanteados que la Provincia exigiría su reincorporación porque que no existieran despidos era una de las condiciones exigidas por el gobierno cuando decidió un aporte mensual a Alpat durante el invierno para financiar el costo del gas de la planta.

En el inicio del año, la empresa productora de carbonato de sodio presentó un plan de crisis en Trabajo que derivó en esa asistencia del Estado provincial, que comprende cinco cuotas mensuales de unos 617 mil dólares.

Esta semana, Alcalis de la Patagonia (Alpat) formalizó 41 despidos de trabajadores y, en respuesta a una presentación del gremio de los químicos (Spiquyp), la cartera laboral dispuso la “conciliación obligatoria” por 10 días hábiles y convocó a una audiencia de conciliación para este viernes.

Se cumplió por zoom y estuvo encabezada por la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, participando representantes de la empresa y del sindicato.

En una gacetilla posterior, la funcionaria aseguró la «reincorporación de los trabajadores» y remarcó que el «objetivo central de este procedimiento no se limita a un avenimiento conciliatorio, sino que apunta a resguardar la paz social, proteger la integridad de los trabajadores y garantizar la continuidad de las fuentes de empleo».

Además, ratificó que «continuará la mesa de negociación iniciada en marzo» y reafirmó su «rol de autoridad laboral, interviniendo con responsabilidad y equilibrio para garantizar el diálogo, la seguridad y la preservación del empleo en la principal planta industrial de la región».

Alpat experimenta un inconveniente estructural; por la caída de su mercado, y su producción descendió mucho;, por lo cual, viene anticipando que debe reducir su plantel de trabajadores, que supera el millar. Incluso, con escaso resultado, planteó un programa de retiro para sus trabajadores, con la indemnización normada y un adicional.