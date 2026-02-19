Crisis universitaria en Neuquén: Beatriz Gentile advierte riesgos para el inicio de clases

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, alertó sobre la incertidumbre que rodea el inicio del ciclo lectivo debido a que el Poder Ejecutivo Nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de estar plenamente vigente.

Gentile calificó de «disparatado» que el Gobierno pretenda impulsar un nuevo proyecto de ley en sesiones extraordinarias cuando ya existe una normativa aprobada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial.

Ante este incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo favorable de un juez federal que obliga al Ejecutivo a cumplir la ley, aunque la medida fue apelada por el Gobierno.

El conflicto por el desafase salarial

En declaraciones a radio UNCo CALF, Gentile detalló que, según trascendidos, la nueva propuesta oficial solo reconocería un atraso salarial del 12,3% pagadero en tres cuotas entre abril y septiembre, una cifra que dista mucho de la realidad del sector.

De acuerdo con los datos de la UNCo, la pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios ronda el 50% si se suma el acumulado de los años 2023 y 2024.

La rectora instó a los legisladores nacionales a no prestarse a discutir una nueva normativa que se basaría en el incumplimiento de una ley anterior, solicitando en su lugar la convocatoria urgente a paritarias.

Impacto en el funcionamiento y medidas de fuerza

El desfinanciamiento no afecta solo a los sueldos, sino que pone en jaque la inversión en ciencia, técnica, becas y mantenimiento edilicio de las unidades académicas.

Debido a lo que Gentile describió como un «estado de abandono» por parte del Estado Nacional, la comunidad universitaria ha ratificado su adhesión al paro nacional y a diversas medidas de fuerza.

Actualmente, la Universidad Nacional del Comahue logra sostener su funcionamiento cotidiano, pero lo hace bajo serias dificultades financieras que amenazan la normalidad del año académico.