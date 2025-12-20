Salud de Cristina Kirchner: la prepaga que tiene, cuánto paga por mes y su historial clínico

Tras su traslado de urgencia al Sanatorio Otamendi y la posterior intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis, volvió a cobrar relevancia la cobertura médica y el historial clínico de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno de los más seguidos de la política argentina en los últimos años.

Según consta en el informe socioambiental presentado ante la Justicia en el marco de su prisión domiciliaria, la exmandataria cuenta con cobertura de la prepaga OSDE, bajo el plan 510, el de mayor jerarquía dentro de la compañía.

Qué cobertura médica tiene y cuánto paga

De acuerdo con información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, el plan 510 permite el acceso a cartillas premium y atención en centros de alta complejidad, como el sanatorio donde fue atendida.

Según el tarifario oficial informado a la Superintendencia de Servicios de Salud correspondiente a junio de 2025, los valores son:

Plan voluntario (sin obra social) para una persona mayor de 36 años:

$1.117.705 mensuales .

para una persona mayor de 36 años: . Con derivación de aportes obligatorios:

$980.493 mensuales.

Estado de salud y tratamientos crónicos

En el expediente judicial también se detallan los tratamientos médicos que mantiene Cristina Fernández de Kirchner, además del reciente cuadro abdominal. Entre ellos se destacan:

Hipotiroidismo : recibe tratamiento con Levotiroxina , luego de haberse sometido en 2011 a una tiroidectomía total .

: recibe tratamiento con , luego de haberse sometido en 2011 a una . Dificultades auditivas: el informe menciona la utilización de medicación específica para esta condición.

La reciente cirugía por apendicitis se suma a un extenso historial médico, que ha sido de conocimiento público desde que asumió la Presidencia en 2007.

Las principales intervenciones médicas

A lo largo de los últimos años, la salud de la exjefa de Estado fue objeto de seguimiento permanente. Entre las intervenciones más relevantes se encuentran:

Tiroidectomía total (2012) : tras detectarse nódulos en la glándula tiroides.

: tras detectarse nódulos en la glándula tiroides. Hematoma subdural (2013) : intervenida en la Fundación Favaloro para drenar una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo recubre, con posterior reposo prolongado.

: intervenida en la Fundación Favaloro para drenar una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo recubre, con posterior reposo prolongado. Fractura de tobillo (2014) : producto de un accidente doméstico, que limitó su movilidad durante varios meses.

: producto de un accidente doméstico, que limitó su movilidad durante varios meses. Histerectomía total (2021): cirugía laparoscópica en el Sanatorio Otamendi tras detectarse un pólipo sospechoso.

Cuadros recurrentes

Además de las cirugías, el entorno médico de Fernández de Kirchner ha informado en reiteradas oportunidades episodios de hipotensión arterial crónica, que motivaron suspensiones de actividad oficial y períodos de reposo preventivo bajo supervisión profesional.

La evolución tras la última intervención será informada oficialmente a través de los partes médicos que emita el centro de salud en las próximas horas.

Con información de Noticias Argentinas.