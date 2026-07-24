Cristina Kirchner sumó a un abogado de Lula a su defensa para llevar la causa Vialidad a tribunales internacionales

La expresidenta Cristina Kirchner reforzó su estrategia judicial para la etapa internacional de la causa Vialidad con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim, uno de los juristas que asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El especialista se sumará al equipo que prepara las presentaciones con las que la defensa buscará cuestionar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria por corrupción y que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Valim trabajará junto al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien también participa en el diseño de la estrategia jurídica que la defensa pretende llevar fuera de la Argentina.

Quién es Rafael Valim

Especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y cuenta con más de dos décadas de trayectoria académica y profesional.

Rafael Venim junto a Lula Da Silva. (Foto: X @RafaelValim7)

En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, el abogado adelantó que en los próximos días presentarán oficialmente en Buenos Aires la estrategia que seguirá la defensa en esta nueva etapa del caso.

Además, sostuvo que, a su entender, Cristina Kirchner fue víctima de “graves violaciones de derechos humanos fundamentales” y afirmó que el objetivo será revertir esa situación mediante presentaciones ante instancias internacionales.

A lo largo de su carrera, Valim intervino en distintos procesos ante tribunales internacionales. También es coautor del libro Lawfare: una introducción, escrito junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula, y Valeska Teixeira Zanin Martins.

La estrategia internacional de Cristina Kirchner

La incorporación del abogado brasileño se produce luego de que la condena de la expresidenta quedara firme en la Justicia argentina y mientras su defensa prepara una nueva ofensiva judicial.

La causa Vialidad concluyó con la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia estableció una pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes por el monto determinado por la Justicia.

Semanas atrás, la Corte Suprema también rechazó los recursos presentados por la exmandataria y otros condenados para impedir la actualización del monto del decomiso. De esta manera, quedó firme la obligación de reintegrar al Estado $685.000 millones, suma que los tribunales establecieron como producto del perjuicio ocasionado por la maniobra investigada.

Con la incorporación de Valim y Borrego, la defensa buscará ahora trasladar la discusión a organismos y tribunales internacionales, con el objetivo de cuestionar la condena y denunciar las presuntas vulneraciones de derechos que, según sus abogados, se produjeron durante el proceso.