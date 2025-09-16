Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei y su discurso en cadena nacional: «¿En serio lo peor ya pasó?»

El presidente Javier Milei brindó un discurso en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 y la expresidenta, Cristina Kirchner, salió al cruce en sus redes sociales. Con un tono irónico y duras críticas, líder del PJ, escribió: «¿En serio lo peor ya pasó?».

El duro posteo de Cristina Kirchner

La exmandataria destrozó el discurso presidencial y arremetió contra la afirmación de Javier Milei de «lo peor ya pasó», para darle pie de entrada a su descargo publicado en la red social : «Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaale!».

En un extenso posteo, Cristina Kirchner no solo cuestionó la frase sino que también la vinculó directamente con Mauricio Macri para recordar que él la había utilizado en 2018. «¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?», escribió.

La exmandataria resaltó que «es todo tan igual» que «el mismo que manejaba las finanzas es hoy tu ministro de Economía». Tras esto profundizó su crítica al señalar la continuidad de figuras clave de la gestión de Macri en el actual Gobierno.

Cristina Kirchner acusó al presidente de construir su «equilibrio» en las cuentas a costa de «puestos de trabajo, salarios, jubilaciones, medicamentos, comida», mientras que las comisiones se las llevaban «los cargos para lo peor de la casta más rancia, la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila».

Al finalizar la expresidenta le hizo una recomendación al presidente: «Estás a tiempo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como presidente. Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo».

Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?…



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

Con información de Noticias Argentinas