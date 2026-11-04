«No cambia nada»: Luis Caputo minimizó el impacto económico en Argentina de la derrota de Donald Trump en Estados Unidos

Tras conocerse el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el ministro Luis Caputo afirmó que la derrota del Partido Republicano, la fuerza encabezada por el presidente Donald Trump, no modificará el escenario económico ni la relación bilateral con la Argentina.

«Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación», sostuvo el funcionario durante su exposición en el evento anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), llevado a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Dólar y competitividad: «No nos comamos la curva»

Flanqueado por su equipo técnico —el viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del BCRA Martín Vauthier y el titular del BICE Felipe Núñez—, el jefe del Palacio de Hacienda dedicó un tramo central de su discurso a rechazar las proyecciones de una devaluación en el corto plazo.

Caputo cuestionó a los analistas que anticipan un salto del dólar y sostuvo que la competitividad no se logra mediante atrasos o correcciones bruscas del tipo de cambio. En este sentido, rechazó comparar tiras históricas del tipo de cambio real, argumentando que el mercado responde a un equilibrio general y no a planillas de cálculo aisladas.

En paralelo, afirmó que la ganancia de competitividad del país vendrá del recorte de costos e impuestos, y no de devaluaciones repetidas como en el pasado.

«Todos repiten que el año que viene el tipo de cambio va a subir. Déjenme decirles algo: si esto fuera 100% consenso, ya estaría pasando. No nos comamos la curva», enfatizó.

El cruce con Arriazu por la compra de reservas y el crédito

El ministro también salió al cruce de los cuestionamientos del economista Ricardo Arriazu, uno de los analistas más respetados por el oficialismo, quien había advertido que la compra masiva de divisas por parte del Banco Central le quita liquidez al sistema bancario para financiar la actividad privada.

A pesar de que el BCRA ya cumplió la meta de reservas netas pactada con el FMI al absorber US$ 10.000 millones en el año, Caputo descartó que el freno al crédito responda a una falta de dinero en circulación: