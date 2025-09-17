Cristina Kirchner deberá devolver 684 mil millones: Casación ratificó el decomiso en la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles que la expresidenta Cristina Kirchner deberá devolver 684 mil millones de pesos como consecuencia de su condena en la causa Vialidad. La Sala IV, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, respaldó la actualización del decomiso realizada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que utilizó el índice de precios al consumidor (IPC) para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la inflación.

Cristina Kirchner había cuestionado el método empleado por los peritos de la Corte Suprema, señalando que el decomiso total debía ser de apenas $42.000 millones, según los cálculos de sus técnicos basados en la tasa pasiva promedio del Banco Central. La expresidenta también sostuvo que la justicia competente para determinar el monto debería ser la civil y comercial federal, informó TN.

Los jueces de Casación desestimaron los argumentos de la defensa, considerando que la actualización con el IPC es un método razonable y no arbitrario, y que no hubo errores de interpretación normativa ni decisiones arbitrarias por parte del tribunal oral.

Además, destacaron que el decomiso es obligatorio como consecuencia accesoria de la condena penal, en consonancia con el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.

El planteo de Cristina Kirchner

En su presentación, la expresidenta cuestionó el método utilizado por los peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver. Cristina Kirchner afirmó que dicha cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Y agregó: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

Reiteró además: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.

La defensa también cuestionó que los peritos utilizaran el IPC del INDEC sin explicar por qué no se aplicaron tasas bancarias, señalando que la cifra resultante es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, según el abogado Beraldi. Recordó que en otros expedientes vinculados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces, se aplicó la tasa pasiva del BNA, que hubiera arrojado cifras “100 veces menores”, y pidió suspender la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.

La expresidenta calificó todo el procedimiento como un trato “desigual y arbitrario”.