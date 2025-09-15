Cristina Kirchner no podrá votar en octubre: la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que la habilitaba

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes que Cristina Fernández de Kirchner no podrá votar en las elecciones legislativas de octubre. El tribunal revocó la decisión de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, que a principios de agosto había habilitado a la exmandataria a sufragar pese a la condena que purga en la causa Vialidad.

El fallo, firmado por los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, dejó sin efecto la medida que mantenía a la expresidenta en el padrón «con el único propósito de que pueda ejercer su sufragio». En línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, se ordenó aplicar la inhabilitación electoral derivada de su condena, informó Infobae.

La jueza Borruto había considerado inconstitucionales los artículos 19 inciso 2° del Código Penal —que establece la privación del derecho electoral en casos de inhabilitación perpetua— y el 3 inciso «e» del Código Nacional Electoral, que excluye del padrón a «los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por el término de la condena».

El fiscal Julio César Zárate apeló esa decisión, al sostener que los antecedentes citados no respaldaban la inclusión de Fernández de Kirchner en el padrón.

En su resolución, la CNE recordó que en 2016 ya había declarado la inconstitucionalidad de las restricciones automáticas al voto de personas condenadas, pero aclaró que el Congreso debía regular el tema y que en ciertos casos —como delitos de corrupción, lavado de activos o defraudación contra el Estado— podía justificarse la aplicación de la inhabilitación.

El antecedente «Orazi» y el caso CFK

La falta de legislación llevó a que en 2022 la Corte Suprema resolviera el caso «Orazi», habilitando a que los jueces analizaran la viabilidad del voto caso por caso. Desde entonces, la Cámara aplica criterios como el tipo de delito, las circunstancias procesales y la factibilidad de que la persona condenada pueda votar.

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el tribunal concluyó que la jueza de Santa Cruz no tuvo en cuenta ninguno de esos requisitos, dictó su fallo de oficio y contradijo directamente la jurisprudencia vigente.

Con esta decisión, la CNE hizo lugar a la apelación de la fiscalía y dispuso que la expresidenta quede fuera del registro electoral. Este martes 16 de septiembre se publicará el padrón definitivo de votantes, que por primera vez desde 1983 no incluirá el nombre de Cristina Fernández de Kirchner.