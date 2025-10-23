Cristina Kirchner desató la furia de Patricia Bullrich: «El experimento libertario fracasó»

A pocas horas de que comience la veda, previo a las elecciones 2025, la expresidenta Cristina Kirchner pidió al pueblo argentino votar con responsabilidad este domingo 26 de octubre. «Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina«, señaló y aseguró: «El experimento libertario fracasó». La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, salió al cruce: «¿De qué fracaso hablás?»

A los argentinos y argentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/8Bay3PMQCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2025

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, irrumpió en el tramo final de la campaña electoral con un video publicado en su cuenta de X, justo antes del inicio de la veda. En un mensaje contundente de poco más de tres minutos, la líder peronista criticó la gestión económica del presidente Javier Milei.

El eje central de su ataque fue la profunda crisis social y el auxilio financiero solicitado a Estados Unidos. Kirchner remarcó que, mientras la gente “no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios”, los «ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera».

Además, utilizó las palabras del expresidente estadounidense Donald Trump, principal sostén de Milei, quien habría afirmado que «los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir», para reforzar su argumento sobre el fracaso evidente de la política económica.

Cristina Kirchner criticó la «humillación» de Argentina frente a Estados Unidos

La expresidenta calificó el pedido de ayuda financiera como un acto de «humillación», afirmando que Milei, quien se cansó de repetir que tenía el plan económico más exitoso de la historia, terminó “rogando un salvataje en Estados Unidos, salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo”. En este sentido, defendió la soberanía nacional al asegurar que «Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía Argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo».

El mensaje de Cristina Kirchner fue un fuerte llamado a la participación ciudadana para ponerle un límite al Gobierno a través del voto. La dirigente peronista instó a los electores a utilizar su sufragio para frenar el «modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional» que, según ella, castiga a los trabajadores y jubilados.

Finalmente, la expresidenta convocó a votar por el peronismo, señalando que es la única fuerza capaz de frenar el actual modelo. Concluyó su intervención destacando que «El freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente» para comenzar a trabajar en cómo sacar a la Argentina del desastre que, a su juicio, el actual Gobierno dejará tras su gestión.

«De qué fracaso hablás»: la respuesta de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió hoy a responderle a Cristina Kirchner por el video que subió en redes sociales con críticas a la gestión de Javier Milei, a tres días de las elecciones legislativas nacionales.

Señora Condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó TU gobierno con Alberto y Massa.



Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El Ministro de (in)Seguridad había dicho que "los narcos"… https://t.co/G7BctvUHUW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2025

«Señora condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó TU gobierno con Alberto y Massa. Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El Ministro de (in)Seguridad había dicho que «los narcos» ganaron la batalla. ¿De qué fracaso hablas?», le contestó en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que Milei «avisó que no iba a ser fácil». «Pero te aseguro que estamos por el camino correcto. Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena», cerró su mensaje Bullrich.

*Con información de Noticias Argentinas