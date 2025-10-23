Quién es Pablo Quirno, el elegido de Javier Milei para reemplazar a Gerardo Werthein en la Cancillería

Javier Milei había anticipado cambios en el Gabinete para después de las elecciones del 26 de octubre, pero ante la baja del canciller Gerardo Werthein, tuvo que buscar un reemplazo. Fue así que cerca del mediodía oficializó a Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, como el nuevo dirigente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pablo Quirno se desempeña como el secretario de Finanzas y es un funcionario con estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Llegó al Gobierno en 2023 y fue parte de la administración de Cambiemos, además de ser exmiembro del directorio de la autoridad monetaria en breve periodo del gobierno de Mauricio Macri.

Quién es Pablo Quirno

Pablo Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y cuenta con una larga experiencia en el sector financiero internacional. Según la información revelada en Noticias Argentinas, se desempeñó en el sector privado como asesor financiero y como director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York.

En lo privado, el funcionario asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en lo que respecta a fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

En el sector público, ingresó el 29 de febrero de 2016 cuando se lo designó como «Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas» por el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

Luego en 2017 pasó a ser la mano derecha de Luis Caputo y se convirtió en su jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas. En julio de 2018, ingresó al Directorio del Banco Central, a pedido de Caputo que había asumido la presidencia del organismo. Tres meses después de su nombramiento, dejó el cargo.

