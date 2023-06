Cristina Kirchner en el centro de la escena: reunión con Daniel Scioli y cumbre con Sergio Massa

Por la mañana se reunió el gabinete nacional convocado por Agustín Rossi y presidido por el presidente Alberto Fernández, y con la presencia de Sergio Massa, el candidato presidencial de la lista “de unidad y consenso” de los sectores mayoritarios de Unión por la Patria.

La centralidad de la Casa Rosada en el oficialismo duró poco: horas después, Cristina Kirchner acaparaba los focos de atención. Primero juntó en su oficina a Massa, Máximo, Wado de Pedro y Axel Kicillof, y después mantuvo una reunión a solas con Daniel Scioli. El encuentro con el embajador fue confirmado por la vicepresidente, mientras que la otra reunión se mantuvo en reserva.

“La reunión fue a solas”, confirmó a las cinco de la tarde a este medio una fuente ligada al embajador de Brasil, en lo que fue una primicia de este medio. “El domingo habían conversado por teléfono y quedaron en verse hoy”, agregó la misma fuente. Scioli ingresó al edificio del Senado poco después de las 16.55.

Diez minutos después salía del edificio Wado de Pedro, sin informar con quién se había reunido. En esos momentos, la camioneta que utiliza Massa estaba estacionada frente al Senado, rodeó el Congreso hasta la puerta de Diputados, de donde salió el ministro de Economía y precandidato presidencial.

A las 18.29, Cristina Kirchner confirmó la reunión con Scioli, con una foto de los dos en el despacho del Senado: “Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer”, escribió la vicepresidente en su cuenta de Twitter.

No hubo, en cambio, información oficial sobre la cumbre ocurrida antes, entre la vicepresidenta, Massa, Máximo, De Pedro y el gobernador de Buenos Aires. La visita de Scioli a Cristina Kirchner terminó por alinear al embajador en Brasil detrás de la fórmula de consenso de Unión por la Patria que exigían los gobernadores, pedía la CGT y avalaron la vicepresidenta, y también Alberto Fernández.

El trasfondo de la renuncia de Daniel Scioli a su candidatura

No fue sencillo para Scioli abandonar la carrera presidencial el viernes pasado a la tarde, cuando lo llamaron para decirle que los gobernadores, Cristina Kirchner y el presidente habían acordado “una lista de unidad”, encabezada por Massa. “A Rossi lo propuso Máximo, el de La Cámpora”, apuntó Cristina Kirchner el lunes pasado, en el acto que compartió con Massa por la repatriación del avión que usado en “los vuelos de la muerte” de la última dictadura.

Ese día la vicepresidenta dijo que lo había llamado a Scioli el domingo a la noche y no contó más. Scioli hizo saber que aquel llamado “fue una caricia al alma”. Pero trascendió algo más -y muy grave-: en el acuerdo arribado por los distintos sectores, Scioli iba a la lista de diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires, pero su lugar terminó siendo ocupado por Santiago Cafiero. El exgobernador no confirmó ni negó la versión que hablaba de “traición” de parte del albertismo.

Sin rencores, y “con optimismo” como suele decir, el embajador en Brasil acompañó el lunes a Alberto Fernández en la visita que le hizo a Lula da Silva a Brasilia, hoy se fotografió con Cristina Kirchner y mañana se reunirá con Sergio Massa.

Sigue la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La vicepresidente fue muy crítica con Alberto Fernández y sus ministros Victoria Tolosa Paz y Cafiero, que quedaron ubicados segunda y quinto en la lista de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Al presidente lo responsabilizó por “la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo”, en referencia a 2021, y por forzar hasta último momento una interna que ningún sector importante del oficialismo avalaba.

“Fue una muy buena reunión”, dijo Scioli sobre su reencuentro con Cristina Kirchner, a quien elogió por su “alto sentido de la responsabilidad”.

Casa Rosada difundió por la mañana una imagen con Alberto Fernández flanqueado por Massa y Rossi, yendo a la reunión de gabinete. “En el último tramo del gobierno, el Presidente instó a fortalecer todos los aspectos concernientes a la gestión”, dijo Rossi.

“Unidos por la patria, compartimos una nueva reunión del Gabinete nacional. Trabajar por el presente y el futuro de la Argentina es el camino para seguir creciendo”, publicó el Presidente en Twitter. Trascendió que todos los ministros aplaudieron a Massa y a Rossi, los precandidatos presidenciales de Unión por la Patria.