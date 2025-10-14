Rodolfo Aguiar visitó a Cristina Kirchner y hablaron del rol del Estado

El rionegrino Rodolfo Aguiar difundió su foto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su visita a San José 1111. Gentileza

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su vivienda, donde cumple prisión domiciliaria, como parte de una apertura al diálogo con dirigentes para analizar “el Estado que viene”.

Aguiar difundió su foto con la exmandataria en el living de su departamento de José 1111, donde habitualmente recibe la visita de dirigentes de distintos sectores. Por estos días los regionales fueron parte de esas visitas con la recepción de las candidatas neuquinas de Fuerza Patria y también con el sindicalista oriundo de Río Negro.

El titular de ATE y también referente del partido Unidad Popular en Río Negro, integrante de Fuerza Patria, dijo que el sindicato que lidera decidió tomar una propuesta que lanzó la expresidenta tiempo atrás respecto de la “nueva estatalidad” ante los riesgos de afectación de las políticas actuales a instancias del gobierno del libertario Javier Milei.

El encuentro se extendió por más de una hora, donde Aguiar expresó su solidaridad de la expresidenta y pidió su liberación.

“Desde ATE se tomó la iniciativa de poner en valor los saberes del Estado y repensar cómo se reconstruirá la nación una vez finalizada la gestión del Gobierno actual”, indicó el gremio.

“Durante el encuentro surgió como preocupación el deterioro de los ingresos del sector público y la aparición de fenómenos nuevos como son los asalariados formales pobres y el pluriempleo. Hemos coincidido en que la estrategia defensiva no alcanza y que tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la nación una vez que este Gobierno concluya”, afirmó el dirigente de ATE Nacional.

El gremio abrió un espacio de diálogo con dirigentes políticos, intelectuales y referentes sociales, muchos de origen peronista como Juan Grabois, Sergio Massa, Natalia Zaracho, Gabriel Katopodis, Esteban Paulón, Cecilia Todesca, Carlos Tomada, Nicolás Kreplak, Pablo Bercovich, Julián Domínguez, entre otros.