Bypass de Añelo: el fideicomiso de las petroleras para asfaltar 51 kilómetros se tratará después de las elecciones

La Legislatura de Neuquén retomará su actividad en el recinto el 29 de este mes, tras las elecciones nacionales, y le dará estado parlamentario al proyecto de Rolando Figueroa que ratifica el fideicomiso de las petroleras para financiar la construcción del «bypass» de Añelo.

La obra, que busca darle una solución al tránsito pesado de Vaca Muerta en la zona más caliente de la industria, deberá obtener aval de los diputados como una forma de darle «seguridad jurídica» a las empresas que aportarán financiamiento. Es un instrumento inédito que define la nueva relación del gobierno con las operadoras y la búsqueda de Figueroa por incrementar las regalías que la Provincia recibe de la explotación de sus recursos a través de proyectos de infraestructura.

El acuerdo es para la pavimentación de unos 51 kilómetros que conectarán las rutas provinciales 8 y 17. El acuerdo fue firmado con TMF Trust Company Argentina SA, la firma encargada de administrar el fideicomiso por el cual las empresas aportarán un total de 51 millones de dólares más IVA.

Por ahora, son nueve las que están comprometidas. Con un monto de 6,8 millones de dólares más IVA están YPF, Vista, Pluspetrol, PAE y Pampa, mientras que con uno menor, de 2,6 millones de dólares más IVA se sumarán Tecpetrol, Total, Phoenix y Chevron.

El acuerdo contempla la adhesión de Shell con una contribución similar al de las principales operadoras, aunque aún está pendiente de confirmación. El contrato del fideicomiso que firmaron las empresas le dio un plazo hasta el 24 de este mes para que lo defina.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la relación entre la petrolera y el gobierno pasó por momentos «tirantes», aunque hay expectativas de que la firma anglo-holandesa finalmente se pueda incorporar. Una de las cláusulas del documento que los diputados deberán analizar establece que el contrato del fideicomiso bypass Añelo caducará si, vencido el plazo, Shell no se suma y las demás petroleras no ratifican su interés por continuar sin ese financiamiento.

Pero ayer la empresa confirmó a este diario que está en proceso de terminar de obtener las «autorizaciones internas» para sumarse. «Vamos a participar», se indicó.

El camino legislativo que deberá pasar el proyecto de ley incluiría solo dos comisiones: la de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto, ambas conducidas por diputados de Comunidad.

Bypass de Añelo: el permiso y los plazos

El contrato define como «Permiso Satisfactorio» a la ley provincial «que oportunamente se sancione» y al conjunto de actos administrativos emanados de la Provincia a través de los cuales se autorizará al fideicomiso para la ejecución de la obra.

El contrato compromete al fideicomiso a llevar a cabo «esfuerzos comercialmente razonables» para iniciar los trabajos de ingeniería de la obra dentro de los cuatro meses de la emisión del «Permiso Satisfactorio», con un plazo total para ejecutar el bypass de 18 meses.

La provincia ya está ejecutando un tramo inicial de 16,5 kilómetros de la Ruta 17 que debería estar finalizado para junio de 2027.

El proyecto de ley que se tratará en la Legislatura establece que el Poder Ejecutivo Provincial recibirá la obra, una vez concluida, en carácter de donación con cargo.

Como parte del cumplimiento de esa donación, el proyecto indica que el gobierno deberá «llevar adelante los actos necesarios para, oportunamente, someter las rutas provinciales 8 y 17 a un régimen de peaje», destinando una parte de lo recaudado al mantenimiento y otra al fideicomiso para que actúe como forma de repago.

También exime del pago del Impuesto de Sellos al acuerdo marco y a todos los instrumentos relacionados con la donación con cargo y del Ingresos Brutos al fideicomiso para todas las actividades que realice dentro de la Provincia relacionadas con el cumplimiento del acuerdo.