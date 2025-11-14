Diego Santilli alista su llegada a Neuquén y hace escala en Mendoza para una reunión estratégica con Alfredo Cornejo

El ministro del Interior, Diego Santilli, puso en marca su gira política hacia el interior del país para negociar el Presupuesto 2026 y sumar más apoyo. El sábado está previsto que desembarque en Neuquén, pero antes confirmó que pasará por Mendoza para entablar una conversación con el gobernador Alfredo Cornejo.

Diego Santilli había anticipado su intención de recuperar el diálogo con las provincias y en este sentido programó varios viajes por el país. Este viernes será el turno de su encuentro con Alfredo Cornejo en Mendoza y según lo previsto, la reunión se concretará a las 11.

Santilli llega a Mendoza en la previa de su viaje a Neuquén

Si bien no se brindaron detalles de dónde se encontrarán y se puntualizó sobre qué temas hablarán, se adelantó que el motivo principal es establecer un acuerdo respecto al Presupuesto 2026. El objetivo es poder sumar apoyos para su total aprobación en el Congreso.

El sábado, con este mismo objetivo, el ministro viajará a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa. La información fue confirmada esta semana a Diario RIO NEGRO por el gobierno provincial y según se supo el encuentro será entre ambos, y en principio no está previsto que participen otros dirigentes.

La intención de Santilli de sumar apoyo se hizo notar debido a sus últimos encuentros que incluyó a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La semana pasada, mantuvo en cuentos con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y dialogó con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).