Quedó firme el veto de Cortés a la comisión para el pase a planta permanente en Bariloche

El Concejo Deliberante de Bariloche trató el veto a la ordenanza sobre el pase a planta permanente de trabajadores municipales. Foto: Chino Leiva.

Tras un largo debate, este jueves el Concejo Deliberante de Bariloche dejó firme el veto de Walter Cortés a la ordenanza que creaba una comisión para evaluar el pase a planta permanente de trabajadores municipales contratados.

La normativa, aprobada el 8 de septiembre, proponía crear un espacio de trabajo entre el sindicato, el Municipio y el Concejo, para evaluar las situaciones de cerca de 400 trabajadores contratados por el gobierno local. El 25 de septiembre, el intendente vetó en forma total la normativa.

Con la sala de sesiones aún ocupada por la Junta Electoral, el cuerpo deliberante fue convocado en la sala de reuniones del edificio. El debate, enfocado en el pase a planta de los trabajadores municipales, estuvo teñido por la discusión acerca de las funciones del Concejo y del Ejecutivo y por los resultados de las elecciones del domingo.

Julieta Wallace, del bloque Incluyendo Bariloche, consideró que la sesión «puede ser una bisagra respecto a cuáles son las competencias del Concejo», y remarcó que, durante la gestión de Cortés «ya hay 13 o 14 vetos«.

La comisión de trabajo planteada en la ordenanza que fue vetada por el intendente, tenía el objetivo de reunir a los ediles con el gremio Soyem y el poder ejecutivo, para analizar la situación de 385 personas contratadas, y evaluar el posterior pase al listado de personal en condiciones de ingresar a la planta permanente municipal.

El Concejo Deliberante sesionó este jueves. Quedó firme el veto de Cortés a la comisión para el pase a planta permanente de trabajadores municipales. Foto: Chino Leiva.

«Diez, doce o catorce años de contrato tienen los trabajadores que están solicitando el pase a planta», señaló Roxana Ferreyra, del bloque Nos Une, y agregó que «esta imagen del contratado eterno lo único que facilita son los ajustes».

Gerardo Del Río, del bloque PUL y presidente del Concejo, consideró que «hay un error conceptual», y que «se tiene que sentar el gremio con el intendente, no desde el Concejo imponer». En junio de este año, quedó firme otro veto de Walter Cortés respecto del pase a planta de 120 trabajadores contratados por el Municipio.

«No se puede invocar un impacto presupuestario sin una fundamentación concreta», aseguró Norma Aguirre, en su primera participación como concejal, tras la salida de Leandro Costa Brutten. «Esta ordenanza no establece una incorporación automática», explicó Aguirre, y detalló: «proponemos que cada trabajador sea evaluado mediante reglas claras. Es lo que corresponde en una administración pública». Por último, la presidenta del bloque Incluyendo Bariloche señaló que «el veto total es una medida extrema».

Gerardo Del Río, presidente del Concejo Deliberante, votó a favor del veto a la ordenanza que creaba una comisión para el pase a planta permanente de trabajadores municipales. Foto: Chino Leiva.

En la resolución, Cortés consideró que la ordenanza «implica la generación de obligaciones permanentes sin previsión presupuestaria suficiente», y argumentó también que, el no haber aprobado la ordenanza fiscal y tarifaria, «impide contar con una previsión cierta de recursos».

Con los votos negativos del bloque oficialista -Maria Coronado, Gerardo Del Río y Tomás Hercigonja- y Juan Pablo Ferrari, del bloque Juntos Somos Río Negro, la ordenanza, que necesitaba la mayoría de 8 votos para ser ratificada, quedó vetada.