Cruces y chicanas entre el gobierno de Javier Milei y Cristina Kirchner: «En prisión no debe recibir bien los números»

El sábado Cristina Kirchner lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei cuestionando la situación económica de país y advirtiendo el impacto que estaba teniendo su plan de ajuste en la vida de los argentinos. En este sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce para desmentir los dichos de la expresidenta y también lanzó chicanas por su condena.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete respondió este domingo a las críticas que la exmandatario lanzó por sus redes sociales hacia la estrategia económica del gobierno de Javier Milei. Francos defendió el rumbo económico adoptado por la gestión y afirmó que la economía argentina está teniendo «una mejora sustancial».

La crítica de Cristina Kirchner al gobierno de Javier Milei y la respuesta de Guillermo Francos

El sábado Cristina Kirchner realizó un posteo donde aseguró que «más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes» al mismo tiempo que acusó al Gobierno de retener los fondos de las provincias: «Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares».

Frente a esto, el jefe de Gabinete destacó que los indicadores muestran «un crecimiento del consumo y del producto», y sostuvo que «cuando uno compara mes a mes, se nota un crecimiento importante».

Pero a su respuesta también sumó una chicana haciendo referencia a la condena de prisión domiciliaria que la expresidenta debe cumplir: «Seguramente en prisión no debe recibir bien todos los números de la Argentina. No sé de dónde los saca ni quién se los manda».

Los números que compartió Cristina Kirchner contra el modelo de Milei

CFK afirmó que la mitad del país no llega a fin de mes y que hasta se endeudan para comer: «Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?».

En este sentido, compartió una lista con números del balance cambiario que publicó este viernes el BCRA con el mensaje «resultado mata relato»:

USD 3.226 millones: salida del sector privado no financiero en mayo, “récord desde 2003”.

USD 5.247 millones: egreso en abril; “en 45 días se llevaron el 44 % del desembolso del FMI”.

USD 25.921 millones: superávit comercial acumulado (dic-23/may-25) “que se esfumó en turismo emisivo y pago de intereses”.

USD 1.500 millones: saldo negativo de Inversión Extranjera Directa desde diciembre de 2023.

Licitación de deuda en pesos: “el 42 % no renovó y obligó a pagar tasas sobre la inflación

Con información de Noticias Argentinas