Cruces y una denuncia en el Tribunal de Cuentas de Regina por presunta violencia laboral

Esta semana una vocal del Tribunal de Cuentas de Regina se presentó en la Comisaría de la Familia local y radicó una denuncia penal contra el presidente del organismo, Roberto Berola. Según consta en la presentación, lo acusó por presuntos hechos de violencia psicológica, institucional y laboral ocurridos en el marco del ejercicio de sus funciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la vocal de Nos Une, Iara Zapata, ratificó los términos de la denuncia y describió situaciones que, según afirmó «obstaculizaron su trabajo». Por su parte, consultado por este medio el presidente del Tribunal de Cuentas rechazó las acusaciones, indicó que no fue notificado por la Justicia y sostuvo que su accionar se ajustó a la normativa vigente.

La denuncia y los hechos expuestos por la vocal de Regina

Entre los puntos centrales de la denuncia, la vocal Zapata señaló que padeció la negativa a brindar información necesaria para concluir el análisis de expedientes y la falta de acceso a herramientas, «no me deja trabajar tranquila, me niega las herramientas necesarias de trabajo, me trata con hostilidad y muchas veces genera un ambiente laboral degradante para mí», sostuvo en comunicación con este medio.

“Me negaron el acceso a una herramienta que es necesaria para la revisión de los actos administrativos contables de la Municipalidad, mientras el presidente sí la utiliza”, expresó, y agregó que existe un memorándum del 2024 firmado por el propio presidente donde se solicitó acceso al sistema para un vocal anterior y se dejó constancia de que los demás miembros también lo tenían.

La vocal también afirmó que «se intentó limitarle el tiempo de análisis de los expedientes», pese a que según indicó, el Tribunal de Cuentas es un cuerpo colegiado de contralor y que el presidente “no es mi jefe sino que es mi par”.

En su relato incluyó episodios vinculados al manejo de la documentación y señaló que se le quitaron expedientes de su escritorio sin su consentimiento para guardarlos en un cajón de uso personal, lo que le impidió continuar con el análisis.

Además, sostuvo que durante las sesiones del organismo se le limitó el uso de la palabra y que incluso «consta en un acta que me estigmatizó por la organización política a la que pertenezco diciéndome que yo solo quiero generar daños y ocupar lugares del estado», afirmó Zapata.

La respuesta del presidente del Tribunal de Cuentas de Regina

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Berola, rechazó las acusaciones y sostuvo que su accionar se ajustó al funcionamiento interno del organismo y a la normativa vigente.

En relación con el acceso al sistema PGM, afirmó que “el mismo se encuentra bajo administración exclusiva de la Secretaría Administrativa, siendo éste el procedimiento interno vigente”, y aclaró que “cualquier vocal puede realizar las consultas correspondientes a través de dicha área, en igualdad de condiciones”.

Además, señaló que las funciones de los vocales se desarrollan sobre expedientes en soporte papel y que “la modalidad de acceso al sistema no implica impedimento alguno para el ejercicio de sus atribuciones”.

Respecto de la denuncia, indicó que “hasta ahora no tengo notificación alguna de la Justicia” y que no va a “politizar un asunto que está en la Justicia”. Reconoció que “existen diferencias funcionales que venían manifestándose con anterioridad”.

Finalmente, sostuvo que la presidencia de un órgano colegiado implica dirigir las sesiones y ordenar el trabajo, y afirmó: “Eso no es abuso de poder; es una responsabilidad institucional prevista en la normativa”. Agregó que “jamás hubo descalificaciones personales ni trato diferencial”, que “todo está documentado en actas” y que “rechazo categóricamente cualquier forma de violencia”, al tiempo que expresó su confianza en que la Justicia pueda “esclarecer los hechos con objetividad”.