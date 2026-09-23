F-16: cómo son los aviones de combate que Argentina compró a Dinamarca y cuáles son sus principales características

Argentina confirmó el arribo de una nueva tanda de cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. Las primeras seis unidades llegaron en diciembre y realizaron un vuelo inaugural sobre la Ciudad de Buenos Aires, desplegando su capacidad supersónica ante la multitud congregada para el espectáculo.

Aunque las fuentes oficiales no precisaron la hora exacta del aterrizaje, las nuevas aeronaves pisarán suelo argentino durante el fin de semana. El traslado de las unidades contempla escalas operativas en España, Islas Canarias y Brasil antes de la llegada definitiva a Río Cuarto, Córdoba.

Cómo son los aviones de combate F-16: sus características

El Gobierno confirmó la compra de 24 aviones a Dinamarca, cuya entrega se realizará de manera escalonada. La flota se compone de 16 aeronaves monoplaza (F-16AM) y 8 biplaza (F-16BM).

F-16

Según los datos precisados, sus principales características técnicas y de combate incluyen:

Detección: Radar aire-aire / aire-tierra y pod para la designación de objetivos.

Radar aire-aire / aire-tierra y pod para la designación de objetivos. Fly by Wire: Computadora que centraliza el control de vuelo y limita las fuerzas G, lo que incrementa la seguridad.

Computadora que centraliza el control de vuelo y limita las fuerzas G, lo que incrementa la seguridad. Supervivencia: Soportes alares (pylons) equipados con detectores de misiles, interferidores de radar, chaff y flares para evadir ataques enemigos.

Soportes alares (pylons) equipados con detectores de misiles, interferidores de radar, chaff y flares para evadir ataques enemigos. Motorización: Relación peso-empuje superior a 1, lo que le otorga alta maniobrabilidad, mayor velocidad y un despegue eficiente.

Relación peso-empuje superior a 1, lo que le otorga alta maniobrabilidad, mayor velocidad y un despegue eficiente. Autonomía: Dos tanques subalares de 370 galones que brindan hasta dos horas y media de vuelo operativo.

Dos tanques subalares de 370 galones que brindan hasta dos horas y media de vuelo operativo. Armamento: Compatibilidad con misiles AMRAAM y Sidewinder de corto y mediano alcance, además de bombas inteligentes guiadas por pods ópticos e infrarrojos.

F-16

Cuándo llegan los nuevos aviones caza F-16 a las bases aéreas argentinas

Las aeronaves pisarán suelo argentino durante el transcurso del fin de semana. El traslado de las unidades demanda varias escalas operativas: España, Islas Canarias y Brasil, antes de llegar a Río Cuarto, Córdoba.

A través de un comunicado emitido en redes oficiales, el ministerio expresó: «Otro día histórico para nuestra Defensa. La segunda tanda de F-16 Fighting Falcon de nuestra Fuerza Aérea despegó desde Dinamarca para iniciar el vuelo ferry rumbo a la Argentina».

En esa misma línea, el organismo agregó: «Es un largo recorrido sobre el Atlántico, con un destino claro. Llegar a nuestro país y seguir incorporando capacidades para una Fuerza Aérea moderna, preparada y a la altura de los desafíos de la Defensa Nacional».

El despliegue forma parte del programa de modernización de la flota de combate dispuesto por el gobierno nacional. Las aeronaves reemplazarán a los sistemas que quedaron fuera de servicio en los últimos años.

Desde el ministerio remarcaron el peso estratégico de la operación para el esquema de seguridad territorial. La incorporación de estos aviones busca potenciar la capacidad operativa militar en el espacio aéreo nacional.