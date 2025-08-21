En Río Negro la Legislatura prestó acuerdo y se completó el Tribunal de Cuentas

La Legislatura de Río Negro prestó acuerdo, por mayoría, para las designaciones de Maximiliano Felipe Suárez y Julio Fernando Ortíz como integrantes del Tribubnal de Cuentas de la provincia.

Suárez cumplirá un nuevo mandato ya que en septiembre próximo vencía su designación por seis años mientras que Ortíz cubrirá la vocalía vacante desde hace un año cuando Dolores Cardell dejó el cargo para asumir como Fiscal de Investigaciones Administrativas tras cumplir casi 25 años de trabajo en el equipo de la Fiscalía de Estado y, durante ocho años, fue fiscal Adjunto durante los gobiernos radicales de Pablo Verani y Miguel Saiz. El cuerpo se completa con Natalia Falugi.

Ambos funcionarios recibieron el apoyo de 35 legisladores, mientras que 9 votaron en contra entre los 44 presentes.

Previo al acuerdo de la cámara Facundo López indicó que «estamos dando cumplimiento a lo que establece la constitución, estamos dando acuerdo a una propuesta del Ejecutivo» para completar «la integración del Tribunal de Cuentas».

Sobre Suárez señaló que «ha cumplido su tarea bien» por eso la propuesta del gobernador Alberto Weretilneck para su continuidad y destacó «su profesionalismo en la actividad privada y pública».

«Nos honra que el gobernador le haya ratificado la confianza» dijo y valoró también «la trayectoria» de Ortíz en distintos organismos públicos de la provincia.