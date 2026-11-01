Cumbre en España y acuerdo con Neuquén: la agenda de Javier Milei en la antesala de la llegada del Papa

El presidente Javier Milei afrontará una semana política dividida entre compromisos internacionales, la reunión de la Mesa Política interna y la logística previa a la visita del papa León XIV.

La agenda oficial, a la que accedió este medio, contempla un vuelo a España para participar de la Cumbre Iberoamericana y un capítulo económico relevante para la región con la firma de convenios entre la Casa Rosada y la provincia de Neuquén.

Dólares, Neuquén y la avanzada por la visita del Papa León XIV: así comienza la semana presidencial

El cronograma oficial empieza a las 12 con un encuentro sobre el sistema educativo junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Una hora más tarde, el jefe de Estado recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Donald Trump para temas de antisemitismo, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

A la par del movimiento en Casa Rosada, el plano provincial tendrá su punto focal a las 14 en el Ministerio de Economía. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de Hacienda, Luis Caputo, encabezarán la firma de convenios bilaterales junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La tarde del lunes concentrará además tres ejes diplomáticos y religiosos:

Convenio diplomático (15:00 hs): el canciller Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú, Carlos Tubino Arias-Schreiber .



el canciller Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú, . Operativo Papal (17:00 hs): en el Palacio San Martín se desplegará la reunión de coordinación con la avanzada de la comitiva del papa León XIV para ajustar los detalles del arribo del pontífice a la Argentina.



en el Palacio San Martín se desplegará la reunión de coordinación con la avanzada de la comitiva del papa para ajustar los detalles del arribo del pontífice a la Argentina. Distinción internacional (19:45 hs): Javier Milei participará de la Noche de Celebración por Israel en la Iglesia Visión de Futuro (CABA), organizada por la Coalición Latina por Israel, donde le entregarán el premio «Gratitud».

UIA, Mesa Política y vuelo directo a Madrid: los planes internacionales del Presidente

El martes comenzará con una señal hacia el sector industrial. A las 9:10, el ministro Luis Caputo expondrá en la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el predio de Goldencenter. Tras la conferencia del vocero Adrián Ravier a las 11, las autoridades nacionales encararán la Mesa Política desde las 13 para intentar acelerar los acuerdos parlamentarios pendientes.

El tramo internacional del jefe de Estado se activará al cierre del día:

Vuelo a España: a las 23, Milei abordará el avión rumbo a Madrid junto a Karina Milei y Pablo Quirno .



a las 23, Milei abordará el avión rumbo a Madrid junto a y . Cumbre Iberoamericana: el Presidente desarrollará actividades oficiales en la capital española durante el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre.

Mientras la delegación presidencial permanezca en Europa, la agenda de gestión en Buenos Aires continuará enfocada en el sector energético. El jueves a las 9, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertará como orador principal en el 8.º Fórum Nacional de Energía organizado por LIDE Argentina en el Alvear Icon Hotel.