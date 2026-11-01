Violento crimen en Cutral Co: un motociclista asesinado a disparos, una mujer herida y dos detenidos

La tarde de este domingo se vio sacudida por un violento episodio criminal en la ciudad de Cutral Co, que dejó como saldo un hombre de 45 años muerto, una mujer herida y dos personas detenidas tras un rápido operativo policial. Diario Río Negro confirmó que la víctima recibió al menos dos disparos.

El hecho ocurrió pasadas las 15:30 en el barrio Daniel Sáez. Según los datos recabados hasta el momento, la víctima fatal —un motociclista cuya identidad aún no fue informada oficialmente— circulaba a bordo de una moto junto a una acompañante por la calle Río Limay.

En esas circunstancias, el rodado fue interceptado por un automóvil de color blanco con capot negro. Testigos presenciales señalaron que desde el interior del vehículo particulares abrieron fuego contra los ocupantes, escuchándose varias detonaciones en el sector.

Como consecuencia de la balacera, el conductor de la moto recibió al menos dos impactos de bala que le provocaron la muerte. El deceso fue confirmado en el hospital.

La mujer que lo acompañaba fue alcanzada por un proyectil en una mano, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro. Tras perpetrar el ataque, el vehículo agresor se dio a la fuga a gran velocidad.

Rápido accionar policial y detenciones

A raíz del violento episodio, se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención de efectivos de distintas áreas de la Policía provincial y personal de Salud, quienes asistieron a las víctimas y preservaron la escena del crimen para las pericias de rigor.

Gracias al despliegue de las fuerzas de seguridad, dos personas fueron detenidas como parte de la causa. Según pudo confirmar este medio, uno de los sospechosos decidió entregarse a las autoridades, mientras que el segundo implicado fue interceptado y capturado por la policía en las inmediaciones del lugar del hecho.

La investigación quedó a disposición de la fiscalía de turno, representada por el asistente letrado Matías Alonso, que busca esclarecer los motivos del ataque y determinar el grado de participación de los aprehendidos.