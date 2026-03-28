Cutral Co: Aval para el ingreso de $6 mil millones destinados a mejorar servicios e infraestructura

Cutral Co aprobó la solicitud de fondos por hasta $6 mil millones de pesos ante el Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim destinado a mejorar la calidad de los servicios públicos y la promoción de la actividad económica. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Concejo Deliberante que lo aprobó por mayoría.

La ordenanza fue aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante por el voto mayoritario de los ocho integrantes que asistieron (hubo una ausencia) y había sido enviada por el intendente Ramón Rioseco. «Autorizamos al municipio a firmar los convenios con el Enim y que está incluido en el presupuesto del organismo intermunicipal», explicó el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín.

La norma en sí autoriza al jefe comunal a firmar los convenios necesarios y el destino del dinero está fundamentado en el apoyo a la modernización y el fortalecimiento de la gestión municipal. En el anexo que form parte de la ordenanza se detallas cuáles son los proyectos donde se volcará el dinero. El monto total es de $ 6 mil millones.

San Martín refirió que antes de la aprobación hubo una reunión con el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, quien especificó el tipo de obras que se llevarán adelante. En este caso, de infraestructura como redes de agua y gas a sectores donde todavía no llegan esos servicios y que son los barrios semirrurales.

En el ítem de modernización, figura el centro de monitoreo y las cámaras de videovigilancia; más la instalación de luminarias del tipo led que favorecen un mejor registro en los casos en que hay cámaras de seguridad ciudadana. Además, se adquirirá un camión que estará destinado al área de Servicios Públicos, detalló San Martín.

En los fundamentos de la norma aprobada, se puso de manifiesto que el objetivo es «garantizar un crecimiento equilibrado, mejorando la calidad de los servicios públicos y fomentando la creación de empleo genuino a través del fortalecimiento de la industria local».

Aunque el monto global es de $6 mil millones, se deberán hacer los convenios respectivos para el retiro d las cifras parciales según el destino que se le dará. Se dejó establecido que el Ejecutivo tendrá que hacer las rendiciones de su utilización ante el ente Enim.

Se aclaró en la ordenanza que ante el crecimiento de la ciudad se requiere ausentar la infraestructura en materia de saneamiento ambiental en lo referido a redes de agua y cloaca. Y mejorar la iluminación para la seguridad peatonal y vial de los vecinos.

En cuanto a la iluminación ornamental, se refirió que es necesario aumentar la eficiencia energética, que disminuye el consumo de energía eléctrica mejora la calidad ambiental y sobre todo permite una mejor visual a los operadores de las cámaras urbanas instaladas en la ciudad y las futuras.

Pero también la adquisición de software y hardware que permitan ampliar la cantidad de cámaras a instalar y así llegar a más puntos de la ciudad con la prevención.

Al momento de votar la aprobación del proyecto, lo hicieron de manera afirmativa además de San Martín, las concejalas Jesica Rioseco, Elida González; los concejales Hugo Deisner, Maximiliano Navarrete, Plinio Rubilar y Fabián Godoy. En contra lo hizo el concejal libertario Omar Pérez y estuvo ausente María Elena Paladino.