Prorrogaron por dos años la aplicación de la tasa vial en Cutral Co

Cutral Co prorrogó la declaración de emergencia vial y para el transporte por dos años más. La iniciativa fue tratada en el Concejo Deliberante y aprobada en mayoría. De este modo, la tasa que tenía vigencia hasta mayo de 2026 se extenderá por veinticuatro meses, en los mismos términos. De los ocho concejales presentes seis la respaldaron, dos votaron en contra y hubo una ausencia.

En la última sesión del Deliberante en Cutral Co, uno de los temas abordados y tratados fue el proyecto de ordenanza para que se extienda en el plazo la N° 2868 de 2024 y que fijaba la declaración de la emergencia vial y del transporte público. El tratamiento se hizo sobre tablas.

La iniciativa tuvo votos a favor y en contra como ocurrió cuando se aprobó en 2024 la norma vigente. En este caso, se especificó que se mantengan los fondos de la denominada movilidad urbana. Al momento de fundamentar la extensión por dos años la mayoría de las y los concejales expresaron sus posturas. La prórroga de la tasa no implica una modificación en el porcentaje que se aplica porque ya está establecido.

El presidente del Deliberante, Jesús San Martín, explicó que aprobaron la ordenanza «dada las circunstancias que todavía Nación sigue con los recortes y no envía los fondos ni a los municipios ni a Provincia»

Por otra parte, señaló que la tasa no es exclusiva para sostener el transporte urbano de pasajeros -que lo sigue haciendo la cooperativa El Petróleo- sino que también se volcó en las obras de mejora en el sistema vial.

«Hay otras necesidades como el manteniemiento vial. El municipio ejecuta distintas obras de mejora de lo que ya existe por eso también se continúa», aclaró San Martín. En el mismo sentido, es decir a favor, respaldaron la propuesta Jesica Rioseco, Elida González, Plinio Rubilar, Maximiliano Navarrete y Fabián Godoy.

Del bloque oficialista y en consonancia como había votado en 2024, no la respaldó el concejal Hugo Deisner. Mientras que María Elena Paladino estuvo ausente (hace dos años rechazó la tasa vial). Mientras que desde la oposición, el concejal de La Libertad Avanza Omar Pérez se manifestó en contra.

Se había expresado también en contra en 2024. Su voto tuvo dos componentes, uno de forma y otro de fondo. «Entiendo que no se justifica en los fundamentos las razones por las cuales debe prorrogarse. Hay fórmulas vacías, pero ninguna pauta clara. Y en este caso, nos entregaron el proyecto en la misma sesión, no estaba incorporada en el orden del día, se trató sobre tablas», aclaró ante la consulta de Diario Río Negro.

Pérez también se opuso porque desconoce cuánto se ha recaudado desde entonces hasta ahora por este concepto, y tampoco le respondieron los informes solicitados sobre este punto (la recaudación) tanto el Ejecutivo como la cooperativa El Petróleo, encargada de realizar el transporte urbano. A la vez, Pérez indicó que la justicia debe expedirse sobre el tema que él lo considera inconstitucional.

Cuando se aprobó la ordenanza en 2024, la votación también fue mayoritaria: seis votos a favor y tres en contra. La diferencia ahora fue la ausencia de Paladino por lo que el resultado final fue de seis a dos. En Plaza Huincul también se aplica esta tasa vial que se la conoce como a los combustibles, como ocurrió en otras localidades.