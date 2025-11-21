Cutral Co limitará las licencias comerciales a personas vinculadas al narcomenudeo

En el Concejo Deliberante se encuentra en análisis una iniciativa remitida por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco para que cuando se tramiten las licencias comerciales, su otorgamiento esté restringido hacia las personas que tienen condena penal por microtráfico de estupefacientes. La propuesta tomó estado parlamentario en la última sesión.

La propuesta -de salir aprobada- tendrá rango de ordenanza y busca limitar a aquellos comercios que accedan a una licencia comercial para la venta de determinado rubro y que el local sirva como fachada para desempeñar la actividad ilícita como es la venta de estupefacientes en pequeña escala.

El Ejecutivo impulsó la iniciativa que está en debate de la comisión de Gobierno, Planificación y Desarrollo del legislativo. La idea es que la comuna cuente con una herramienta legal que le permita actuar en esas situaciones, donde los comercios funcionan, pero como trasfondo se desarrolla una actividad ilícita.

En esta línea es que se buscará establecer la no entrega de licencias nuevas o su renovación a las personas físicas que tengan una condena penal firme por este tipo de delitos. Tampoco se transferirán en estos casos, y que incurran en los delitos que fija la ley 23.737. En el caso que la licencia haya sido tramitada, podrá ser retenida mientras avanza el proceso judicial y tenga una definición.

La restricción será para aquellos que ejerzan la titularidad de la licencia, a socios, administradores o representantes legales de una persona jurídica involucrada, sin extenderse a familiares o terceros ajenos a a explotación comercial.

El proyecto define que la subsecretaría de Comercio y Bromatología sea el órgano de contralor para el otorgamiento o rechazo de las licencias. El Ejecutivo busca encontrar un marco legal para aquellas situaciones en las que las personas tuvieron alguna actividad relacionada al narcomenudeo y que piden una licencia al cumplir con todos los requisitos que en la actualidad se exigen.

Sin embargo, al no existir una restricción que mencione la infracción a la ley 23.737, utilizan este tipo de actividades para encubrir la venta de estupefacientes. Con esta norma, se pretende avanzar en este sentido. El proyecto contempla la suspensión preventiva del trámite de habilitación, con las notificaciones correspondientes.

El código QR está en marcha

En Cutral Co ya se firmó con el Ministerio Público Fiscal de la provincia el convenio para que se implemente el Código QR que permite la denuncia anónima relacionada al microtráfico de estupefacientes.

Esta iniciativa que está en vigencia, dispuso la colocación de los códigos en los comercios, en las reparticiones estatales -municipales y provinciales- y en el transporte público de pasajeros.

Además, se convino en utilizar el horno pirolítico que funciona en el cementerio de Cutral Co para la quema de los secuestros de estupefacientes que se hayan producido en el interior de la provincia.