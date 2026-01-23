Cutral Co logró aumentar la recaudación municipal y sorteó dos autos 0 kilómetro

En Cutral Co, el municipio implementó una vez más el sorteo de vehículos 0 kilómetro como incentivo para quienes están al día con el pago de los impuestos y adheridos a la factura electrónica. La estrategia permitió tener un incremento en las arcas municipales y ahora el 60 % de los contribuyentes están al día. Este viernes se entregaron los dos autos sorteados y las órdenes de compra por $5 millones.

El patio del municipio cutralquense fue el escenario para la entrega de las llaves a Susana Beatriz Rubilar y Reinaldo Obreque, quienes resultaron ganadores del sorteo del Buen Contribuyente Electrónico. Ambos se hicieron acreedores de un auto Toyota Yaris, 0 kilómetro porque cumplieron los dos requisitos exigidos.

Lo mismo ocurrió con Manuela Paula Santiago y Elizabeth Magalí Rivero, que recibieron las órdenes de compra por $5 millones. Desde el municipio se puso en práctica este tipo de metodología para incentivar a las y los contribuyentes para que cumplan con tener sus impuestos al día. Y a la vez, que reciban las facturas electrónicas en vez de las de papel.

«Es un placer retribuirles algo del esfuerzo que hacen» señaló el intendente Ramón Rioseco. En esa línea, dijo que estar al día con los tributos municipales es fundamental. A veces, para los vecinos es lo último para pagar en relación con los servicios de internet, de telefonía celular o de la televisión por cable).

«Es bueno que entendamos colectivamente que necesitamos darles buenos servicios: las cloacas, el barrido y limpieza, la recolección, y sin esos servicios seríamos un desastre como ciudad», sentenció.

Llamó a la reflexión de los que no están al día. «Necesitamos que todos colaboremos porque hay gente que todavía no tiene cloacas, gas y necesitamos avanzar para el pavimento. No hay fórmulas mágicas se hace con recursos, buena administración y organización», subrayó.

El vecino fue el acreedor del segundo auto sorteado por el municipio. (Foto: gentileza)

Esta no es la primera edición del sorteo para contribuyentes cumplidores. Hubo dos anteriores, en uno de ellos el premio fue una camioneta 0 kilómetro. Desde ese momento el nivel de recaudación propia mínima. Poco más de mil contribuyentes cumplían con los tributos municipales, según se indicó.

Hoy esa cifra se elevó a los 7 mil, lo que constituye un 60% del total. Esto mejora los ingresos propios a las arcas municipales cutralquenses. Desde la comuna se aspira a continuar con este tipo de propuestas que busca tener un padrón de vecinas y vecinos que estén al día con las tasas municipales.