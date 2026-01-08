Designan nuevos encargados de delegaciones de PAMI de cinco ciudades de Río Negro

Fueron designados cinco responsables de unidades de PAMI en Río Negro.

PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados de la Nación, designó nuevos encargados de las delegaciones que tenían puestos vacantes en cinco localidad de Río Negro que tenían puestos vacantes.

Cabe recordar que semanas atrás, dejó la conducción de PAMI Río Negro el médico cipoleño Ignacio Viñals, tras 19 meses de gestión. El 5 de diciembre fue nombrado en el cargo Eugenio Petrini, de Roca.

Ahora se conocieron designaciones que salieron ayer resoluciones internas, según pudo saber este medio, e incluyen a las ciudades de San Antonio Oeste, Choele Choel, Los Menucos, Sierra Grande y Villa Regina.

Las designaciones tuvieron la particularidad de que la mayoría de los nombrados y nombrados tienen entre 30 y 40 años.

Las designaciones fueron las siguientes:

– En San Antonio Oeste fue nombrada Cintia Lepori.

– En la delegación PAMI de Choele Choel fue designado Adrián Painepura.

– Vanesa Vedia será la encargada de la unidad Sierra Grande de la obra social de los jubilados.

– Gustavo Ezequiel Aristán estará a cargo de la delegación de Villa Regina.

– Finalmente en Los Menucos la encargada de la unidad será Daniela Chico.

Según se informó, las designaciones no incluyen la creación de cargos, sino que representan la ocupación de vacantes por jubilaciones u otros motivos. Según pudo saber este medio los nombres fueron sugeridos desde los nuevos referentes de la LLA en Río Negro.