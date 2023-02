Daniel Scioli habló sobre su posible candidatura: «Cuando llegue el momento, decidiré»

Partidos de fútbol, acuerdos comerciales, reuniones con empresarios, anuncios de promoción turística: la última semana de Daniel Scioli fue un retrato de parte de su gestión como embajador argentino en Brasil. Tras la revinculación entre Argentina y el Estado que dirige nuevamente Lula da Silva, creció el protagonismo del exgobernador de Buenos Aires. No se baja de una posible candidatura para disputar las elecciones 2023 dentro del Frente de Todos, con el calendario electoral ya definido.

«Cuando llegue el momento lo decidiré y lo conversaré, con mi espacio y con la gente, a la que escucho cada vez más. Siempre estuve a disposición, siempre estoy, de una manera diferente. Esto de Brasil me permitió actualizarme y renovarme», sostuvo Scioli.

En ese sentido, se refirió a cómo sobrellevar su función diplomática junto a una posible campaña electoral, aludiendo que «la gente ya me conoce, no hace falta que haga mucha campaña. No le seré indiferente, voy a asumir responsabilidades».

El embajador analizó su rol electoral dentro de la coalición oficialista, asegurando que «voy a estar, como hace 20 años, para lo que se me necesite. Cada vez que me convocaron, lo hice, estuve por el país. Hoy me veo concretando cada uno de los temas que me encomendaron, la primera meta era reconstruir la relación con un país clave como Brasil. Y logramos todos los objetivos». Además destacó que conserva relación con Cristina Fernández de Kirchner: «Cuando es necesario hablamos».

Dentro del Frente de Todos, uno de las mayores repercusiones que provocó la CELAC tuvo que ver con las reuniones que mantuvo el presidente de Brasil, Lula da Silva, con dirigentes por fuera de la agenda de la cumbre. Al respecto, Scioli indicó que «no sé porqué no se vieron Lula y Cristina. Estuve enfocado en este encuentro clave entre dos grandes países. Eso quedará para otro momento; en su momento se dará ese encuentro».

Entrevistado por Radio Con Vos, también dejó sus impresiones sobre el último año de mandato de Alberto Fernández: «El Presidente es un hombre con grandeza, paciencia y alto sentido de responsabilidad. Sabe escuchar, sabe encontrar los momentos para que si algo se tensa no se rompa». En el marco de ese diálogo, opinó sobre cómo generar consensos dentro de la coalición: «Veo bien lo de la Mesa Política. Es algo que hace la oposición y lo muestra, como hicieron en Villa La Angostura. Nosotros tenemos que seguir avanzando y dar definiciones a la gente».

