De la iglesia a la política: quién es el primer candidato a intendente de la UP en Río Negro

La Unidad Popular tiene en carrera a su primer candidato a intendente para el 2023. Se trata de Rafael Zamaro, un exsacerdote que ahora buscará convertirse en el próximo jefe comunal de Ingeniero Huergo.

La presentación oficial se hizo en la tarde de ayer, en el marco de una recorrida del referente local junto al presidente del partido en la provincia, Rodolfo Aguiar.

El también secretario adjunto de ATE a nivel nacional es nacido en la localidad del Alto Valle y por eso eligió su lugar de crianza para el primer lanzamiento electoral de la UP. Según trascendió, en los próximos días habrá otras postulaciones locales confirmadas, mientras se define la estrategia a desplegar para los comicios provinciales del 16 de abril próximo.

“Es una gran alegría. Hace muchos años que distintas fuerzas han venido a charlar conmigo para sumarme, pero les he dicho que no por mis motivos. Ahora es una linda ocasión para decir que sí y para devolverle a mi pueblo todo lo que me dio. Es una oportunidad que quiero aprovechar y estar a la altura de lo que se puede anhelar. Lo único que puedo ofrecer con seguridad es sinceridad al hablar con cada uno. Es el cimiento para que después podamos construir”, señaló Zamaro ante la militancia.

Vecino de Huergo desde hace tres décadas

Desde el partido destacaron que “El Rafa”, como es reconocido en la localidad y en gran parte de la provincia, se radicó hace más de 30 años en Huergo y “siempre tuvo una profunda convicción por trabajar sobre los principales problemas que aquejan a los vecinos a través de un diálogo constante con toda la comunidad”.

En ese sentido, se recordó que “por muchos años fue el cura del pueblo, realizando un comprometido trabajo social y territorial”.

“El intendente del pueblo tiene que ser el pueblo, no una sola persona”, aseguró en la presentación junto a Aguiar y al dirigente Mateo Canosa, de la fuerza Somos.

El titular de la UP en Río Negro sostuvo que “el pueblo donde nací y crecí tiene un muy buen candidato a intendente para el 2023 y es de nuestro partido. Es una candidatura que nos da la posibilidad cierta de llegar al gobierno local».

Actualmente el municipio de Huergo es conducido por el radical Miguel Martínez, quien forma parte de la conducción provincial de Cambia Río Negro.

«Es un día de mucha alegría. Hay pueblos que a pesar de ser muchos más jóvenes, han avanzado con mucha dedicación. Huergo tiene gente maravillosa y se merece estar mejor. Estamos convencidos que con el Rafa lo vamos a lograr”, concluyó Aguiar.