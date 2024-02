Debate de la Ley Ómnibus de Milei: tras otra sesión maratónica, se pasó a un nuevo cuarto intermedio

La vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cruzó esta tarde al presidente del cuerpo, Martín Menem, luego de que éste le apagara el micrófono en una cuestión de privilegio. La diputada massista, ex titular de la Cámara baja, había formulado una cuestión de privilegio contra su par del PRO Damián Arabia por sus agravios al legislador de Unión por la Patria Eduardo Toniolli, a quien había vinculado con «narcotraficantes» de Rosario. “No haga acusaciones sin pruebas, pero si las tiene, vaya a la Justicia y no sea cobarde”, apuntó Moreau contra el diputado que responde a Patricia Bullrich. Menem intentó interrumpirla, ante lo cual la diputada de Unión por la Patria replicó con dureza: “No todo tiene que ver con las formas y el tiempo porque usted también tiene que hacer valer las formas y los fueros”. En ese instante, el riojano le apagó el micrófono y le espetó: “Yo también le pido que guarde las formas”. “No corte micrófonos presidente porque usted no es cárcel o bala, usted es el presidente”, dijo al compararlo con el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien en el plenario de comisiones le había apagado el micrófono a diputados de la oposición en reiteradas ocasiones. “En mi presidencia jamás apague un micrófono”, se diferenció Moreau.