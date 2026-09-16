Luis Caputo reunió a los ministros provinciales para blindar la «Regla del Gasto» y el Presupuesto 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezó esta mañana una reunión estratégica en el Consejo de Responsabilidad Fiscal, el encuentro que agrupa a los ministros de Economía de todas las provincias del país.

El eje central del encuentro fue la discusión de las principales variables del Presupuesto 2027 y la necesidad imperiosa de cumplir con el Programa de Convergencia, poniendo el foco absoluto en la Regla del Gasto.

Para el Palacio de Hacienda, el equilibrio fiscal no es negociable: «Es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido», indicó Caputo.

Esta mañana participé junto al Secretario de Hacienda, @CarlosGuberman, del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.



Conversamos acerca de las principales variables del Presupuesto y de la importancia de cumplir con el… pic.twitter.com/EhhD7AJAhA — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 16, 2026

Presupuesto 2027: las metas macroeconómicas que exige la Nación

La pulseada política con los distritos subsoberanos se alinea con la letra chica del proyecto oficial que el Ejecutivo diagramó de cara al año electoral. Las proyecciones macroeconómicas que el equipo económico bajó a los ministros provinciales trazan un sendero de recuperación con superávit:

Crecimiento del PBI: un repunte estimado del 4% para todo el ejercicio.

un repunte estimado del para todo el ejercicio. Inflación anual: una desaceleración prevista que ubicará el incremento de precios en el 18% .

una desaceleración prevista que ubicará el incremento de precios en el . Tipo de cambio: un valor proyectado de $1.847,60 hacia diciembre de 2027, calculado a partir de ajustar la cotización actual por la pauta inflacionaria esperada.

un valor proyectado de hacia diciembre de 2027, calculado a partir de ajustar la cotización actual por la pauta inflacionaria esperada. Salarios: una recomposición nominal del 25% , proyectando ganarle por cuatro puntos porcentuales a la inflación.

una recomposición nominal del , proyectando ganarle por cuatro puntos porcentuales a la inflación. Balanza comercial: Exportaciones estimadas en US$ 130.000 millones, dejando un saldo favorable de US$ 15.000 millones.

Tijera y contención: cómo se fondeará la obra pública

Pese a la expectativa de expansión económica, los anexos técnicos presentados en la cumbre exponen una estrategia de extrema cautela en materia de infraestructura. Las obras con incidencia en ejercicios futuros totalizan $1,36 billones, pero el Ejecutivo nacional contempla devengar apenas $156.576 millones durante el 2027.

El remanente de los compromisos financieros quedará distribuido de forma escalonada hacia los años posteriores. Con este esquema de ejecución limitada, la administración central busca que las provincias repliquen la misma disciplina fiscal en sus territorios, evitando desvíos que pongan en riesgo la sostenibilidad del plan macroeconómico.