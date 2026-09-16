Renuncias masivas en el staff de Ed Sheeran: tras el retiro de Macklamore, qué pasa con sus shows en Argentina

La gira internacional de Ed Sheeran quedó atrapada en un conflicto político y logístico. Lo que comenzó como una manifestación de apoyo al «pueblo palestino» por parte de uno de sus artistas invitados, terminó en una reacción en cadena que vació por completo la grilla de teloneros del músico británico a nivel mundial.

Entre ellos estaba Finneas, el reconocido productor, cantautor y hermano de Billie Eilish, que era la figura internacional anunciada para abrir el recital de Sheeran el próximo 29 de noviembre en el estadio de Huracán. Sin embargo, en apoyo a lo ocurrido, el artista decidió abandonar el tour.

Pese a la baja intempestiva de Finneas, desde la organización confirmaron a Clarín que el recital de Ed Sheeran en la Argentina sigue en pie y no sufrirá modificaciones de fecha. La gran incógnita que el equipo de producción debe resolver a contrarreloj es quién ocupará el codiciado lugar de telonero en Buenos Aires.

«Palestina libre»: el grito de Macklemore que originó la crisis

El detonante del conflicto ocurrió a principios de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El rapero Macklemore, mundialmente famoso por su hit Thrift Shop, subió al escenario con una kufiya palestina alrededor del cuello y lanzó un mensaje frontal: «Una gran parte de la razón por la que quise hacer esta gira fue para poder subir a estadios como este y decir dos palabras que están muy cerca de mi corazón: Palestina libre».

Durante su discurso, el rapero fue tajante al separar al Estado de Israel de la comunidad judía, asegurando que «criticar el apartheid o un genocidio no implica antisemitismo».

Robert Kraft, el multimillonario propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, anunció que Macklemore quedaba vetado de sus instalaciones para los shows de fines de septiembre. Según denunció el propio rapero, los dueños de los estadios le dieron un ultimátum a Ed Sheeran: o lo bajaban de la gira, o cancelaban los conciertos.

La defensa de Sheeran y el efecto dominó

A través de sus redes sociales, Sheeran argumentó que la decisión de apartar a Macklemore fue exclusiva del promotor de la gira y no una orden suya.

«El hecho de que decida no hablar públicamente no significa que no tenga mis opiniones personales sobre este devastador conflicto», se defendió.

En un acto de solidaridad, el resto de los músicos contratados para acompañar la gira anunciaron su retiro inmediato. La lista de teloneros que abandonaron a Sheeran incluye a:

Finneas: el productor estadounidense que iba a tocar en Argentina.

el productor estadounidense que iba a tocar en Argentina. Aaron Rowe: cantautor irlandés.

cantautor irlandés. Beoga: reconocida banda de folk irlandés.

reconocida banda de folk irlandés. Lukas Graham: el exitoso grupo pop danés.

Macklemore, lejos de retroceder, redobló la apuesta y apuntó contra el entorno de la gira, asegurando que si las palabras «Palestina libre» resultan más ofensivas que el asesinato de decenas de miles de niños a manos de Israel, existe una «desconexión fundamental» con la realidad.