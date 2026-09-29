CFK vuelve al centro de la discusión electoral: el kirchnerismo presiona y condiciona el armado del PJ

Cristina Fernández de Kirchner vuelve al centro del debate y su figura gana protagonismo en la agenda política nacional de cara a las elecciones del próximo año. Luego de una serie de manifestaciones públicas de dirigentes del sector duro del kirchnerismo -entre ellos Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Lucía Cámpora, Oscar Parrilli y Sergio Berni- que reclamaban su postulación, Máximo Kirchner confirmó en declaraciones televisivas la disposición de la expresidenta para competir.

El diputado y titular de La Cámpora, en una entrevista con Infobae, aseguró que «desde el día que inició el camino de la ONU, tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos que entienden que ella puede ser nuevamente».

Al mismo tiempo, remarcó la posición de su espacio: «Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad. Su capacidad electoral está vista». Tras esto, afirmó que «si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK».

El frente judicial, la estrategia internacional y tensiones en el armado del PJ

Uno de los principales condicionantes para una eventual candidatura radica en la condena por la causa Vialidad, que contempla una pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. En este marco, la defensa de la expresidenta realizó una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) solicitando la revisión del fallo y la suspensión de la inhabilitación.

La propia expresidenta argumentó sobre esta acción judicial: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria». Aunque las resoluciones del Comité de la ONU no revisten carácter vinculante, sus dictámenes suelen ser utilizados como antecedentes en debates jurídicos e institucionales.

La reafirmación de esta postura reactivó las diferencias internas dentro del PJ: por un lado, referentes cercanos como el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, manifestaron que «si Cristina es candidata, es presidenta, gana las elecciones»; y por otro lado, diversos sectores del peronismo sostienen la postura opuesta al señalar que la fuerza política debe iniciar una etapa de renovación sin la centralidad de la exmandataria.

De este modo, las definiciones del kirchnerismo buscan incidir directamente en las conversaciones sobre la estrategia política, la delimitación de candidaturas y los consensos territoriales del PJ hacia los próximos comicios.

Con información de Infobae