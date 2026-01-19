Desde Italia envían los equipos para la planta de pellets de Junín de los Andes

La obra civil de la planta de pellets avanza en Junín de los Andes. Foto: gentileza.

El equipamiento para la puesta en marcha de la planta de pellets que construye Corfone en Junín de los Andes será despachado a fines de este mes desde Italia, mientras avanza la obra civil en la ciudad cordillerana.

El gobierno provincial informó ayer que el proyecto “atraviesa una etapa clave” tanto en la obra civil como en la logística internacional del equipamiento, acercándose a su puesta en funcionamiento.

Cuando esté lista, permitirá producir 6.000 toneladas anuales de pellets, un combustible ecológico que se elabora a partir del descarte de la industria forestal (cantoneras, aserrín y viruta). Se destinará a hogares e instituciones de Neuquén que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural.

El gobierno informó que la totalidad del equipamiento fabricado en Italia, que representa cerca del 50% de la inversión total, será embarcado a fines de enero en un único despacho compuesto por alrededor de 11 contenedores.

Planta de pellets en Junín de los Andes: la obra civil

En paralelo, en Junín de los Andes ya se finalizó la obra civil de las bases de la descortezadora y se avanza con la construcción de la playa de acopio asociada a este equipo. Además, continúan los trabajos en la nave industrial donde se alojará la planta: ya se ejecutaron las 20 fundaciones de los pilares y se encuentran montados 12 de los 16 pórticos que conforman la estructura del edificio.

En cuanto a los aspectos técnicos complementarios, actualmente se trabaja en el diseño del proyecto eléctrico, las instalaciones auxiliares de la planta y la preparación de armaduras para las bases de las tolvas de acopio de aserrín, que se ubicarán fuera del edificio principal, se indicó.

La inversión total supera los 3 millones de dólares y se concreta mediante un esquema de leasing con Gas y Petróleo SA (GyP), que destina parte de sus utilidades a proyectos de desarrollo sustentable.