Designan a una nueva secretaria de Servicios Públicos en Roca, tras la renuncia de un veterano funcionario

Laura Tappatá, quien se desempeñaba como Directora de Ingresos Públicos Municipales, asumió ayer el cargo de Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Roca, que había dejado vacante semanas atrás un histórico funcionario municipal, Miguel Jaramillo.



«Con conocimiento del área y experiencia en trabajos conjuntos para optimización de los recursos, la Lic. Laura Tappatá estará ahora como titular de la Secretaría de Servicios Públicos. Su designación en el cargo permitirá abordar un proceso de modernización del área, implementando cambios de funcionamiento e inversiones necesarias para brindar un servicio más eficiente», aseguró el municipio que dirige María Emilia Soria en una información de prensa.



“Ya delineamos los principales objetivos para la sistematización de tareas y optimización de recursos de la Secretaría, a fin de mejorar los servicios de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos en el corto plazo”, expresó la intendenta.



La Dirección de Ingresos Públicos Municipales, por su parte, quedará provisoriamente a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Cómo fue la salida de Miguel Amarillo

La renuncia del exsecretario de Servicios Públicos se produjo a mediados de noviembre. Una fuente municipal consultada por este medio en aquel momento explicó que fue mucho el tiempo que Jaramillo estuvo en el área y ya había un desgaste por no poder modificar ciertos aspectos, así que se proyectaba como una buena oportunidad para mejorar el funcionamiento de este sector, lo que fue ratificado ahora con la designación de Tappatá.

La dimisión de Jaramillo llegó tras un fuerte conflicto en el área de recolección de residuos del municipio, con denuncias de un gremio por maltrato.

También se había realizado una investigación por supuestas irregularidades en el fichaje de los miembros del servicio de recolección de residuos, lo que derivó en sumarios y supuestas suspensiones desmentidas desde la intendencia.