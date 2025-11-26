PAMI endurece controles tras detectar fraudes y órdenes médicas falsas: cómo afectan las restricciones a los afiliados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados(INSSJP) informó que profundizará los controles en el «accionar de los prestadores de PAMI» debido a que se detectaron «graves irregularidades» en el sistema de órdenes médicas electrónicas, facturación y uso indebido de datos personales de los afiliados.

El comunicado de PAMI

La información fue confirmada mediante un comunicado que publicó el Instituto en su cuenta de la red social X. En el texto resalta: «Esta gestión asumió el compromiso de terminar con los intentos de fraude sistemático, la simulación de consultas, la falsificación documental, el uso indebido y la vulneración del sistema de trazabilidad».

Luego informaron que las auditorías identificaron la «utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de distintos profesionales médicos» y por ello, en actuación ante el Ministerio Público Fiscal, se iniciaron las denuncias penales correspondientes.

Desde PAMI señalaron que esta situación podrían configurar en ilícitos, «dando lugar a posibles actos de defraudación contra la administración pública y afectando negativamente la correcta gestión de los recursos públicos proveniente del aporte de los afiliados».

PAMI ENDURECE LOS CONTROLES A LOS PRESTADORES MÉDICOS TRAS DETECTAR IRREGULARIDADES pic.twitter.com/x4cxRCrrtn — PAMI – INSSJP (@PAMI_org_ar) November 13, 2025

Las restricciones de PAMI: nuevo sistema y cómo afecta a los afiliados

Desde el sitio El Perfil, precisaron que en la Unidad de Gestión Local de PAMI en Córdoba se emitió un memorándum interno que limitó drásticamente la expedición de órdenes médicas electrónicas. Si bien este documento se conoció en Córdoba, se resaltó que la aplicación de límites afecta a todos las sedes del país.

El texto establece que las órdenes médicas electrónicas se realizarán solo y «por excepción» únicamente en los siguientes casos: pacientes oncológicos, pacientes con discapacidad y pacientes que requirieran renovación de medicación durante el mes en curso.

Por su parte, el Instituto indicó que como parte de las medidas que se aplican para profundizar los controles, «se actualizó el sistema de supervisión y trazabilidad de atenciones médicas que contempla un monitoreo exhaustivo de los umbrales prestacionales, la obligatoriedad del uso del turnero de PAMI y una auditoría permanente de la conducta del prestador en base a su capacidad prestacional declarada en la especialidad determinada».

El organismo remarcó que estas acciones buscan «generar un mayor control y racionalización del gasto basadas en la actualización de las capacidades prestacionales de los prestadores y a nuevas pautas para la aplicación de umbrales de valorización diferencial», y agregó: «Todo excedente o irregularidad será penalizado según su nivel de desvío».