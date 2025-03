Despiden a un camillero y una mucama del hospital Castro Rendón de Neuquén por presentar certificados truchos

Dos empleados estatales de Neuquén, un camillero y una mucama que trabajaban en el hospital Castro Rendón, fueron despedidos luego de que se comprobara que presentaban certificados de salud truchos. El decreto en el que se los expulsa se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la provincia.

La exoneración es la máxima sanción administrativa que se le puede imponer a un trabajador del Estado. El gobierno de Neuquén, desde la gestión de Rolando Figueroa, comenzó una serie de expulsiones por distintas faltas. La más rimbombante fue la de un director que hacía limpiar su casa por una portera.

Quiénes son los estatales despedidos por presentar certificados truchos en Neuquén

En este caso se les inició un sumario a ambos empleados de Neuquén: Joaquín Alberto Velarde y Natalia Aroca. En la investigación corroboraron que dos médicas -una de ellas de la guardia de pediatría y otra profesional generalista del servicio de consultorios externos- habían denunciado el extravío de sus sellos, que luego aparecieron al pie de los certificados de estas personas.

Una de ellas dijo en su declaración: «Quiero aclarar que los certificados presentados por los agentes sumariados no los confeccioné, no es mi letra ni mi firma. Durante el período que presentaron los certificados médicos desde 03 de noviembre al 14 de noviembre del año 2022, me encontraba de licencia profiláctica».

En el sumario ninguno de los dos trabajadores hizo un descargo.

El decreto aclara que están siendo investigados, además, por la fiscalía de Neuquén en una causa por uso de documentos falsificados.

Expulsan a un policía por abuso sexual en Neuquén

En el Boletín Oficial también se publicó otra expulsión, pero en este caso de un cabo primero del cuerpo penitenciario que fue denunciado en 2023 por su expareja.

Según el testimonio de la víctima, alrededor de las 06:45 horas, mientras se encontraba en su casa, el efectivo ingresó a la vivienda a través de una ventana y allí la abusó sexualmente. Discutieron y ella activó el botón antipánico. Ese mismo día, a la 22:10 horas, personal de la comisaría séptima de Plottier lo encontró al policía en la zona ribereña con una herida en el pecho, posiblemente causada por un arma de fuego. Fue trasladado al Castro Rendón donde recibió asistencia médica.

El Tribunal Disciplinario Policial le pidió a la jefatura que aplique la destitución por cesantía (esto le permite acceder a la jubilación), sin embargo el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, cambió la sanción por una exoneración (que es la separación definitiva e irrevocable, con la pérdida de todos los derechos).

La justificación, según el decreto, es que «el Estado en su conjunto, tiene la obligación de emplear todos los medios que estén a su alcance para la erradicación de la violencia contra la mujer. Más allá de los parámetros aplicables sobre la debida diligencia, se remarca que en la actualidad toda investigación -sea administrativa o judicial-, exige estándares adicionales, dado que no puede soslayarse su vinculación con las obligaciones asumidas por nuestro Estado en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”».

Aquí no se menciona el nombre del agente a los fines de no exponer a la víctima.