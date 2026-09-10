Murió un marinero en Chubut: el hombre sufrió una descompensación y no pudieron asistirlo

El hombre presentó problemas de salud en la embarcación. Luego de no reportarse con sus compañeros, fue hallado muerto. (Foto: Revista Puerto)

La actividad pesquera en el Atlántico Sur presentó un trágico episodio tras confirmarse la muerte de un tripulante a bordo de un buque comercial. El hecho se registró mientras la embarcación navegaba en cercanías de la costa de la Provincia de Chubut.

La víctima fue identificada como Fabián Alcoba, de 36 años, quien se desempeñaba como oficial de cubierta en el buque Argenova IV. El hombre era oriundo de la provincia de Corrientes y se encontraba cumpliendo sus tareas habituales cuando comenzó a manifestar un severo malestar físico durante la navegación.

Ante el cuadro de salud expresado por el marino, quien refirió padecer complicaciones gastrointestinales, la tripulación dio aviso a la conducción de la nave. La situación requería una pronta evaluación médica en tierra firme para evitar complicaciones mayores en altamar.

Con la intención de brindar asistencia inmediata, el capitán resolvió alterar el curso de navegación previsto. La orden inicial consistió en dirigirse hacia la bahía de Camarones para concretar el desembarco del trabajador y trasladarlo a un centro sanitario.

En dirección a la costa chubutense, el hombre murió antes de recibir la atención médica necesaria. Tras la alerta emitida desde el navío, se movilizó a las autoridades marítimas y judiciales para determinar las circunstancias del deceso.

Murió un marinero en Chubut: cómo fue el hallazgo del marinero sin vida

Mientras la embarcación avanzaba con rumbo a la costa, los compañeros de Alcoba notaron su ausencia en los puestos de trabajo y en los espacios comunes del pesquero.

Ante la falta de respuesta, el personal inició una rápida inspección por las distintas dependencias del buque. La búsqueda concluyó cuando hallaron al oficial sin vida en el sector de estribor, constatándose que ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo del cuerpo, se canceló el ingreso a la bahía de Camarones y se reconfiguró la travesía. La embarcación puso proa directamente hacia Puerto Deseado, terminal marítima que figura como su puerto de asiento habitual.

Cuál fue la intervención judicial y el orden de la autopsia

El arribo de la nave a la localidad santacruceña activó el protocolo para este tipo de acontecimientos en altamar. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina tomaron intervención inmediata junto a las autoridades del fuero federal para asegurar el procedimiento correspondiente.

Entre las medidas dispuestas por la Justicia, se ordenó la realización de una autopsia para precisar las causas científicas de la muerte. Asimismo, se tomarán declaraciones al resto de la tripulación para reconstruir minuciosamente las últimas horas del marino a bordo. El suceso generó profunda preocupación y malestar entre los trabajadores del sector pesquero, quienes advirtieron sobre los riesgos de la actividad.

Con información de ADNSur.