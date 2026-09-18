Interna por el Presupuesto 2027: el cruce entre Patricia Bullrich y Luis Caputo por Discapacidad que obligó a intervenir a Karina Milei

En la Casa Rosada se presenta un momento de vulnerabilidad interna ante los errores no forzados del Gobierno en torno al giro del Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación. Los roces entre Patricia Bullrich y Luis Caputo dejaron expuesto al oficialismo en la antesala de discusiones clave.

La situación se sitúa en el prelanzamiento de la campaña electoral para el próximo año y el debate por la reforma política. A poco más de un año para las Elecciones Nacionales, en el entorno de la conducción partidaria de La Libertad Avanza confían en que aún existe margen para renegociar las partidas presupuestarias.

El detonante de la discusión fue la falta de aviso a la senadora sobre las modificaciones presupuestarias aplicadas al área de Discapacidad. Bullrich expuso su enojo en distintas entrevistas por no haber sido informada de las tijeretazos en esa partida sensible, pese a haber compartido la mesa política junto a Caputo dos días antes. En Balcarce 50 admitieron que hubo «fallos en la comunicación» provenientes del ministerio de Economía.

La falta de información sobre los detalles del proyecto no solo afectó a la senadora nacional. En la Cámara de Diputados confirmaron que Martín Menem tampoco conocía la magnitud de los recortes en el área de Discapacidad. El desconocimiento del presidente de la Cámara Baja sumó tensión a una negociación que de por sí se preveía compleja con los bloques aliados.

Ante la escalada del conflicto, Karina Milei buscó posicionarse como una suerte de árbitro o mediadora entre los dirigentes. Sin embargo, la Secretaría General evitó tomar partido de forma explícita hacia alguno de los sectores involucrados. La posición se explica en la doble lealtad requerida para sostener al ministro de Economía y mantener el alineamiento de la senadora.

Interna por el Presupuesto 2027: cuáles son las tensiones con el equipo económico

No es la primera vez que la Secretaría General de la Presidencia muestra frialdad hacia los funcionarios de primera línea del Gabinete económico. Un antecedente similar ocurrió tiempo atrás durante la discusión por la reforma de Propiedad Privada.

En aquella oportunidad se registraron marcadas diferencias en el armado legislativo frente a las iniciativas impulsadas por el ministerio de Desregulación. La dirigencia oficialista recuerda también los cortocircuitos ocurridos en torno a la gestión del ex vocero Manuel Adorni.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se refirió al recorte en Discapacidad. Foto: Federico López Claro/ Clarín.

En ese momento se marcaron diferencias sobre la conducta de ciertos integrantes del Gabinete hasta que finalmente se produjeron desplazamientos en el área de comunicación. La resolución de aquellos episodios suele ser citada dentro de la Casa Rosada para evaluar el desenlace de los actuales roces.

Por su parte, el presidente Javier Milei se mantenía al margen de la controversia que condiciona la agenda legislativa. En las últimas horas, el jefe de Estado centró su atención en la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos tras trascender versiones sobre filtraciones y disponerse cambios en el personal.

Cuál es el impacto legislativo y la agenda oficial previo a la campaña electoral

El viaje previsto del presidente a la ciudad de Bahía Blanca tampoco contará con la presencia del titular de la cartera económica. Según fuentes cercanas al Palacio de Hacienda, Luis Caputo planificó un viaje a Estados Unidos con el objetivo de mantener reuniones privadas en Nueva York. El encuentro con el Presidente se producirá recién la semana próxima en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Pese al malestar provocado por los errores en la presentación de la ley de leyes, los armadores oficialistas apuestan a introducir modificaciones en el texto para garantizar la gobernabilidad y el tratamiento de los proyectos clave en las comisiones del Congreso.

La discusión entre Bullrich y Caputo radica en el vínculo con los bloques aliados en el Congreso. El oficialismo necesita del respaldo de estas bancadas para avanzar con los proyectos que le interesan en el tramo final del período legislativo. Los tropiezos obligarán al Ejecutivo a evaluar dar marcha atrás con algunos de los recortes para la relación con sus socios.

Con información de Infobae.