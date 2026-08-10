Reunión clave por la Ley de Zonas Frías: Diego Santilli viaja al norte para reforzar el diálogo con las provincias

Tras el revés en el Senado que obligó a quitar capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno nacional acelera las gestiones para otra reforma que impulsan hace meses. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comanda un operativo político con los diez gobernadores del Norte Grande para garantizar la aprobación sin cambios del proyecto de Zonas Frías, a cambio de abrir un debate paralelo para un régimen de «zonas cálidas» durante el verano.

El objetivo central del oficialismo es abroquelar los votos en la Cámara Alta y sancionar de forma definitiva la iniciativa que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, evitando que vuelva a comisión o sufra modificaciones que retrasen su promulgación.

La cumbre en Posadas y el «pago en dos cuotas» para los gobernadores: así funciona el plan de Diego Santilli

El eje de la estrategia oficial consiste en desacoplar las discusiones para que los reclamos por el alto consumo eléctrico no bloqueen el esquema de subsidios al gas residencial:

Sanción inmediata: Santilli busca asegurar el compromiso de los senadores del norte para votar el texto de Zonas Frías tal como vino de la Cámara Baja.

Santilli busca asegurar el compromiso de los senadores del norte para votar el texto de Zonas Frías tal como vino de la Cámara Baja. Mesa para «Zonas Cálidas»: como contraprestación, la Casa Rosada se compromete a habilitar un expediente legislativo propio para estudiar tarifas diferenciales de energía eléctrica en las provincias norteñas durante los meses de temperaturas extremas.

como contraprestación, la Casa Rosada se compromete a habilitar un expediente legislativo propio para estudiar tarifas diferenciales de energía eléctrica en las provincias norteñas durante los meses de temperaturas extremas. Foto de unidad: la cumbre de este miércoles en Posadas reunirá al anfitrión Hugo Passalacqua (Misiones) junto a mandatarios de perfil heterogéneo como Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Obras y billetera: la escala estratégica en Catamarca

Para reforzar la interlocución y ofrecer «gestión con territorialidad», Diego Santilli viajará este jueves 13 de agosto a Catamarca junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí se mostrarán junto al gobernador Raúl Jalil y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, para activar la construcción de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. La obra, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demandará una inversión de $99.769 millones y un plazo de ejecución de 36 meses para abastecer a más de 35.000 vecinos.

En el círculo íntimo del presidente Javier Milei admiten que el apuro por cerrar un acuerdo previo responde a la lección que dejó la fallida discusión por la Ley de Tierras. “En la ley de tierras las concesiones aparecieron en medio del recinto y nos obligaron a romper el proyecto. Esta vez la orden es llegar al Senado con el acuerdo cerrado de antemano y sin tocar una sola coma”, revelaron desde el Ejecutivo nacional.

Con este movimiento, la Casa Rosada busca demostrar capacidad de reacción, consolidar una vía de negociación sectorial con las provincias y evitar que las demandas regionales por las tarifas energéticas se transformen en un nuevo bloqueo legislativo.