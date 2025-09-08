El jefe de Gabinete del gobernador Rolando Figueroa, Juan Luis Ousset, opinó sobre la corrupción

“Fui concejal de la ciudad, trabajé en proyectos que está llevando a cabo la actual gestión, como el saneamiento de la caja y la agenda de limpieza urbana, por eso estamos acompañando como vecino, ciudadano, persona que vive, respira y le importa Neuquén” respondió Juan Luis Ousset cuando se le consultó si estaba en la presentación del parque automotor nuevo de la concesión de la basura en Neuquén capital por la cercanía electoral y el acuerdo político con el intendente Mariano Gaido.

Fue el miércoles en el Parque Jaime De Nevares. No había otros integrantes de fórmula de la “neuquinidad” en el acto municipal y Ousset, segundo candidato en la lista al senado por Comunidad, declinó hablar en público cuando se lo convocó desde el micrófono, aunque luego habló sobre la coyuntura al ser consultado en rueda de prensa

-Como candidato qué opina sobre la crisis institucional en el país con la filtración de las presuntas coimas en el gobierno nacional?

“Tiene que actuar la justicia. Nosotros estamos muy enfocados en lo que sucede en Neuquén y aquí hay acciones concretas y señales, mensajes a la ciudadanía de tolerancia cero hacia la corrupción; de un ordenamiento de austeridad y ficha limpia que es el primer proyecto impulsado con Julieta (Corroza, primera candidata en la lista al Senado) y el equipo de la mezquindad. Somos contundentes sobre cuál es nuestro posicionamiento. También el de respetar los poderes, las instituciones y la justicia: serán estos estamentos los que determinen todo lo que tiene que ver con un hecho cuestionado y lo que esté transitando el gobierno de la Nación.

Está siguiendo el juicio de los planes sociales? Aquí se puso en tela de juicio este aspecto de la gestión anterior.

«Soy un funcionario de licencia. Sigo toda la realidad en la provincia, en especial, con interés, los que hemos sido también contundente con nuestras posiciones», dijo.

-Cómo le impresiona lo que trasciende por los medios?

«Hemos promovido que la justicia actúe con independencia y con las herramientas para dilucidar lo que ha pasado con esta estafa hacia los más vulnerables. Como vecino, ciudadano, funcionario y candidato, nuestro posicionamiento es contundente ante cualquier hecho de corrupción. El repudio es mayor porque afecta a los más vulnerables».

-Cuando asumió la gestión Figueroa hablaban de que se investigara en otras áreas como los contratos eventuales, el decreto 206…

«En el poder Ejecutivo fuimos contundentes y firmes: eliminamos los contratos que eran un perjuicio para el Estado provincial, eliminamos contrataciones que no tenían sustento, modificamos la incorporación de la planta política en un 87% menos que en otras gestiones, bajamos a la mitad la planta política… solicitamos a los funcionarios que presenten sus declaraciones juradas, impulsamos la ficha limpia y eliminamos las jubilaciones de privilegio: con todas estas herramientas hemos avanzado y sido firmes”, planteó.

Agregó que las actuaciones son desde la Jefatura de Gabinete y que el resto de los estamentos “tendrán que emprenderla. Tenemos los resultados en la administración del Estado y los recursos los hemos ahorrado a partir del ordenamiento, hacia la obra pública: 1.000 millones de dólares” se reordenaron, finalizó.