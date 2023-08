Diez años de la boleta única en Bariloche, pionera en Río Negro

Cuando en septiembre de 2013 se utilizó por primera vez la boleta única para votar, en el electorado de Bariloche había incertidumbre. En una misma papeleta aparecían los rostros y nombres de los seis candidatos a intendente que en ese momento se postulaban para completar el mandato del destituído Omar Goye. A pesar de la simpleza, que con el transcurso de las elecciones se evidenció porque allí solo aparecían seis nombres, aquella elección marcó un antes y un después en el sistema electoral de la ciudad más poblada de Río Negro, que hoy sigue siendo la única en la provincia con esta herramienta.

En la elección del próximo mes, que tendrá 12 listas y más de 300 nombres, se cumplirán 10 años de la boleta única en Bariloche y aunque el debate a nivel nacional continúa abierto, sin definiciones para instrumentarlo, en la ciudad hay consenso de su valor, aunque también hay aspectos por mejorar.

La boleta única fue incorporada al Código Electoral Municipal con una ordenanza aparte sancionada en mayo de 2013. El proyecto fue impulsado por la concejal radical Elena Weleschick que tuvo entre sus asesoras a una politóloga especializada en la materia que le dio forma al texto y puso en valor las bondades del sistema.

Transparencia, agilidad, simpleza, eran algunos de los argumentos que se repetían. La primera experiencia tuvo mucha instrucción cívica, videos, explicaciones, pruebas y resultó exitosa. Era simple porque solo había seis candidatos en la papeleta. Luego el proceso se complejizó con cientos de nombres y más listas que debían confluir en la misma enorme boleta.

“Ha sido muy importante para la democracia, están todos en una misma categoría con sus listas, no hay divergencia ni prioridad entre los partidos más chicos y los más fuertes. Sin dudas es un avance”, valoró Marcos Miguel, quien en 2013 presidía la Junta Electoral Municipal y fue uno de los “instructores” para la ciudadanía en cómo hacer uso de la boleta.

“Entendimos que era la mejor herramienta para facilitar una elección, es un ahorro de recursos, evita el reparto de boletas, genera igualdad en cuanto a que no se necesitan fiscales de cada partido, no hay gasto en imprimir y no genera diferencias entre los partidos chicos y los grandes, incluso al momento del recuerdo es más ágil”, destacó el exintendente Marcelo Cascón (UCR) quien recordó que en varios municipios del país el partido centenario lo impulsó, aunque no en todos avanzó.

En Bariloche en ese momento la UCR tenía una única banca, pero logró un apoyo mayoritario de otros partidos como el Frente Grande y Pueblo (la fuerza de Gustavo Gennuso), y tuvo el rechazo del Frente para la Victoria y el vecinalista PVC

Para Cascón “el tiempo nos terminó dando la razón y la gente se acostumbró, es una herramienta fácil para el uso”, dijo y admitió que si hay algo por modificar ahora, con tres elecciones de prueba, sería el tamaño porque cuando hay muchas listas, como este año, los nombres de los candidatos son apenas perceptibles.

María Eugenia Martini fue la primera intendenta electa mediante el sistema de boleta única en 2013. “Como modalidad, es en nuestra experiencia tan segura como la tradicional con boletas separadas”, afirmó y señaló que “transcurrido el tiempo, los barilochenses conocen el sistema”.

“He escuchado a nuestros fiscales estar a favor y decir, por ejemplo, que se simplifica el desarrollo y fiscalización de los comicios, y se impide el robo o faltante de boletas del cuarto oscuro ya que todos los partidos están en la misma y única boleta”, afirmó y remarcó que “están garantizadas la voluntad del votante y la claridad del escrutinio que es lo que hace al derecho democrático al voto”.

En la Junta Electoral Municipal ahora están embarcados en un nuevo proceso electoral y se acaba de definir la boleta. “Es un sistema totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en otras elecciones. Creo que es positiva, da más claridad y transparencia”, opinó María Ortega, integrante del organismo por segundo mandato, quien destacó el diseño que tiene tres tramos diferenciados para intendente, concejales y Tribunal de Contralor.

En Río Negro, el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, impulsó en 2020 un proyecto para establecer la boleta única. El año pasado volvió a impulsarlo.

A nivel nacional, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados una iniciativa similar, pero no se avanzó en el Senado.

El tamaño y el uso de la boleta única

La boleta única tiene un tamaño que puede variar -poco- según la cantidad de listas que se presenten. Debe ser de no menos de 420 mm de ancho y 297 mm de alto, y la tipografía para los nombres es en letra “Arial” tamaño entre 8 y 12 cm.

Las listas se posicionan de manera vertical, en un orden establecido por sorteo, con el logo de la fuerza y rostro del candidato a intendente en la parte superior. La tipografía de los nombres de concejales y contralores es más reducida y aparecen “apretados”. Ese es uno de los puntos de queja.

Las autoridades de mesa entregan al elector la papeleta y solo con esa copia firmada se accede al cuarto oscuro. Con una lapicera se debe marcar con cruz o tilde el campo de la lista elegida por cada tramo, osea que deberían existir 3 marcas, si no es un voto en blanco.

Antes de introducirla en la urna, la papeleta debe doblarse en cuatro partes.